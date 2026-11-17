Türkiye, bugünkü fon meselesine benzer finansal sıkıntıları daha önce de yaşamıştı. Yıllar geçtikçe, araçlar ve yöntemler değişti ama siyasal yansıması hiç değişmedi. Bakınız, 1982-83 döneminde tasfiyesine karar verilen bankerler için şu hüküm uygulanmış:

"Bankerlerin kendileri, yöneticileri, denetçileri, ortakları; bunların eşleri (boşanmış olsalar bile); ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının; tasfiye kararından geriye doğru iki yıl içinde yaptıkları her türlü mal varlığı işlemleri, mahkeme kararına gerek kalmaksızın geçersiz sayılmış!"

26 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan fon tasfiyesine ilişkin yasada ise sabit iki yıl kuralı yerine fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan tüm değerlerin tespiti ve geri kazanılması esas alındı. Böylece fon tezgâhını kuran ve haksız kazanç elde edenlerle ilgili takibatın sonuna kadar sürdürülmesi kararlaştırılmış oldu.

Fon vurguncularının yurtiçindeki ayağı yanında yurtdışına kaçırılan varlıkların iadesi için de ciddi çaba sarf ediliyor! Kasım ayı başı itibariyle uluslararası mali istihbarat çalışmaları kapsamında 36 farklı ülkede yaklaşık 9 milyar TL tutarında servet tespit edildiği biliniyor. Şu ana kadar aralarında İsviçre, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiliz Virgin Adaları'nın da bulunduğu merkezlere yönelik para hareketleri kesinleştirilmiş durumda. 200 milyon dolar civarındaki fon vurgunu servetlerinin Türkiye getirilmesi zorlu ve uzun bir süreci gerektiriyor. İlk etapta bu varlıkların, suç geliri ile bağı kurularak, 36 ülkedeki muhatap mali istihbarat kuruluşlarının desteği ile "finansal dondurma kararına" istendi. Tabii bu talebin karşılanması ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin İsviçre, yeterli kanıtın sunulması halinde geçici dondurma kararı verebilirken, vergi cenneti olarak bilinen ada ülkeleri ya kesinleşmiş mahkeme kararı beklemekte ya da kendi ülkelerindeki mahkemelerden de hüküm tesis edilmesini istemekte!

***