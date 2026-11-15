YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nı izlemek için Ankara Spor Salonu'ndayım. Bir an aklıma Kasım 2023'teki 38. CHP Kurultayı geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu, Özgür Özel'in genel başkan "seçtirildiği" mutlak butlanla batıl olan o kurultayın ruhunun yine canlandığını fark ediyorum. Adı "YENİ" ama temel söylemleri "YİNE", yani parti grup konuşmalarının bir tekrarı kıvamında!

Halâ butlan kararına, CHP Genel Merkezi'ne takılıp kalmış sorunlu politik bilinçaltı.

Ekrem İmamoğlu hikâyesinden mağduriyet, mağduriyet algısından iktidar çıkarma çabası. Gel gelelim...

Siyasi bagajı temizleme, dünle yüzleşme, hakiki manada arınma iradesinden eser yok.

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, icbar suretiyle irtikâp, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlamaları ile işlem gören 7 belediye başkanını "yeni" diye partiye kabul eden anlayışta, siyasi feraset de yok!

İmamoğlu Suç Örgütü Davası'nda artık açıklık kazanan gerçeklere rağmen "darbe", "siyasi kumpas" nitelemesi yapan zihniyette de zerre milim "yeni"lik yok!

Tabii bir hususu görmezden gelemeyiz.

Özgür Bey, iyi bir hatip olmuş.

Nitekim... Yeni partisini, geniş bir tabana oturtmak için "teyze, hacı amca, şehit yakını vb" vurguları ile halk avcılığı yapmayı, belli bir kitlenin duyguları ile oynamayı bir noktaya kadar beceriyor.

Maalesef...

"İktidar, iktidar" diye bağırtılan siyasi amigoların, Özel'in özde olmasa bile sözde dile getirdiği toplumsal tabanla sahici bir gönül bağı olmadığı için abartıldığı kadar umut da yok!

Özel, kayıtlı 1202 delegenin 1154'ünün oyunu alarak genel başkan seçildi.