Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde, Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından İlim Koleji Ana Kampüsü'nde düzenlenen programda Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı kıonuşmada önemli mesajlar verdi:

Nüfusu 150 bine yaklaşan Türk toplumu Avustralya'ya başarıyla uyum sağladı. Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kültürlerini, inançlarını ve dillerini koruyabilmesi için çaba gösteren cemiyetlerin, kuruluşların çalışmalarını da takdirle karşıladık. Melbourne'de 1995'te kurulan İlim Koleji de önemli çalışmalar yaptı. Emeği geçenlere şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milli Görüş teşkilatlarının çalışmalarını uzun yıllardır yakından takip ediyorum. Nice fedakâr insanların alın terleriyle, nice ismi bilinmeyen insanların fevkalade zor şartlarda yaptığı mücadelenin ana gayesi; kimliğimizi unutmamaktı. Kervan geçmez, insan ulaşmaz yerlerde önce derme çatma camiler, mescitler kurdular, bir müddet sonra onların yanlarına birer okul inşa etmeye gayret ettiler ve bugün çok şükür dünyanın hemen her yerinde Türk toplumuna ait önemli kurumlarımız ortaya çıkmış oldu. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ile başlayan bu kuruluşlarda başından itibaren büyük emeği olan Yusuf Zeynel Abidin başta olmak üzere kurucuları saygıyla anıyorum. Rahmetli Erbakan hocayı saygıyla, minnetle, şükranla yâd ediyorum.

Türk milleti hep yeni hedefler koyarak yoluna devam ett. Bugün Avustralya gibi bir yerde fevkalade güçlü bir seviyeye ulaşmış olan Türk toplumundan bahsediyoruz ama yetmez, bunu daha ileri noktalara taşımak, daha güçlü mücadelelerde bulunmak, evlatlarınızı, torunlarınızı Avustralya'nın geleceğinde çok güçlü bireyler haline getirmek hepinizin ortak sorumluluğudur. Bunun için sizlerden her zaman şunu istirham ediyoruz. Bulunduğunuz yerin en güçlü insanları olmak için kendinizi, evlatlarınızı, torunlarınızı hazırlayın. Güçlü olmayana bu dünyada artık yer yoktur. Güçlü olmayanın ayakta durmasının mümkün olmadığını her gün yaşadığımız hadiseler bizlere çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla hedeflerinizi büyüterek hep daha güçlü, daha ileri hedefler koyarak yolunuza devam edeceksiniz, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'den uzaklarda yaşayan Türk toplumunun kültürleriyle, milli değerleriyle, milli kimliğiyle asla irtibatını koparmamasını istiyorum. Gücümüzü kendimiz oluşturarak ileriye doğru gideceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KAPISINDAN BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Cumhuriyet tarihinin 50 yılını işgal eden terör meselesini sona erdirmek ve terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak için terörsüz Türkiye hedefini ortaya koyduk. Şimdi nasıl Cumhuriyet tarihinin ilk yüzyılının en büyük sorunu terörse ikinci yüzyılının en büyük projesi de terörsüz Türkiye'yi kurmak olacaktır. Bunun için mücadele ediyoruz. Türkiye olarak özellikle bu süreci başarıyla tamamlamakla birlikte sadece terörsüz Türkiye'yi sağlamayacağız, aynı zamanda bu açılan büyük kapıdan barışa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe doğru çok hızlı adımlarla yürüyeceğiz.

DÜŞMAN BÖLER BİZ BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ

Türkiye ve Müslüman düşmanlarının Ortadoğu'ya ilişkin en önemli senaryosu böl, parçala ve yönettir. Şimdi biz de derliyoruz, toparlıyoruz, bütünleştiriyoruz ve bütün bölge halklarını, ülkelerini ortak bir hedefe doğru yöneltmek için canla başla, samimiyetle gayret ediyoruz, sonuç almaya çabalıyoruz.