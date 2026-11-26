Unutmayalım, unutturmayalım. Ama artık spekülasyondan, iddiadan iftiradan uzak, yapısal aşamaya da geçelim.

Tahmin edeceğiniz gibi kamuoyunda "fon krizi" olarak yankı bulan soruşturmadan söz ediyorum. Evet, bu süreç "siyasi, bürokratik, finansal" pek çok dinamiği harekete geçirdi.

Dikkat!

Her gündemin ya başına ya da sonuna eklenen fon hadisesi, AK Parti için tahmin edilenden de fazla yıpratıcı oluyor. Adeta sarmal gibi içine çekiyor. Sanırım bu nedenle olsa gerek... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında kapsamlı değerlendirmeleri dinledikten sonra net bir talimat veriyor:

"Yeni yıla, yeni gündemlerle girelim. Fon konusunda ne yapılacaksa süratle tamamlayalım!"

Külliye'deki net tavrı, adli takvimin hızlandırılması beklentisi yanında "ciddi kararlar, radikal yasal önlemler ve kapsamlı bürokratik arınma" mesajı olarak da okumak mümkün!

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Meselenin seyrine baktığımızda, başlangıçtasöz konusu gibiydi.Soruşturma derinleştikçe çok daha geniş alana yayılan, sistemik radarların körleştirildiği çetrefilli bir denklemle karşılaştık.Kritik noktada ise organize hareket eden aktörlerin, piyasa bozucu manipülasyon yapanların kurduğuanlamaya çalıştık!İçerden öğrenenlerin ticaretiyle vurgun vuranların, fahiş kazanç sağlayanların, yurtdışına para kaçıranlarıniş ve işlemlerini, el konulan haksız servetlerini gördük.Bu kirli çarkın -varsa- perde arkasındakideşifre edilmesinde toplumca mutabık kaldık.

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Şimdi, kritik bir başka eşikteyiz.İşin, siyasete değen kısmında isim ve sıfata bakılmaksızın bireysel, idari, adli gereklilikler yerine getirildiği için sözde siyasi merkeze yakınlık,Devlet yönetiminde kurallar bellidir;" Piyasaları gözetmek ve denetlemekle yükümlü kamu görevlileri, biriken riskleri zamanında görememiş veya gerekli müdahaleyi geciktirmişse bunun karşılığı olmalıdır.Halihazırda, kimi bürokratik odakların basiretsizliklerini, siyasi tartışmaların arkasına gizleyerek, faturayı sadece AK Parti'ye çıkarma eğiliminde oldukları yönünde emareler de yok değil.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan bu problemidönüştürme mesajı, sürecin en belirleyici özelliğidir.Zira, finansal piyasalarda kalıcı güven ortamı için kural dışına çıkan aktörleri cezalandırmak yetmez, o suçların yeşermesine zemin hazırlayan kurumsal boşlukları kapatmayı da gerektirir...Fon İddianamesi yazım aşamasına gelmek üzeredir.büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. İddianame ve ekleri ile Devlet Denetleme Kurulu Raporu, merak edilen tüm hususları aydınlatacaktır. Yargılamaların başlaması, gerekirse ek iddianameyle desteklenmesi en doğrusudur!