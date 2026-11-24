Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, el öpmek için hamle yapanlara, "Sadece anne/ babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün" der... Elleri öpülesi öğretmenlerime sağlıklı, hayırlı ömürler, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan (CC) rahmet diliyorum.

Sizler, bu satırları okuduğunuzda bizler, TBMM Başkanımız Sn. Numan Kurtulmuş'la uzun bir seyahatte olacağız. Hem Meclis Başkanımızın programı hem de bu hafta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu vesilesi ile "Terörsüz Türkiye/ Terörsüz Bölge" sürecindeki güncel gelişmelere değinmek, şartlı yasal düzenlemenin kapsamını hatırlatmak istiyorum.

Bu vesile ile (1984-2026, MEB resmi kayıtlarına göre) şehit edilen 383 öğretmenimizi dua ile yâd ediyorum.

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Bugün itibarıyla Terörsüz Türkiye çabasının sahada karşılık bulmakta olduğunu teyit eden en mühim gösterge, Meclis'te kurulacakSn. Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri gösterdi ki... İYİ Parti'nin bilinen karşıtlığı, YENİ Parti'nin ipe un seren son tavrına rağmen Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesecek. Süreçtekibizzat milletin temsilcileri olacak. Silahsızlanma, toplumsal entegrasyon, gerekirse yeni yasa çıkarılması tümüyle Meclis'in iradesi doğrultusunda şekillenecek!Meclis Başkanı Kurtulmuş, "kuruluşundan, Komisyon Raporu'nda uzlaşma sağlanmasına ve nihayet İzleme Komisyonu oluşturulmasına kadar her aşamadakimliği ile farklılıkları ortak paydada buluşturmayı başardı.

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PKK terör örgütünün silahtan arındırıldığının tespit ve teyidi gerekiyor.MGK'da istihbarat ve güvenlik kurumlarının hazırladığı raporlar ele alınacak. Boşaltılan kamplar, mağaralar ve silah teslimlerine ilişkin katedilen mesafe masaya yatırılacak. Ki MİT, doğru bir kararla sahadan sıcak görüntüleri de paylaştı. Aynı saatlerde İmralı'nın güncel mesajı da kamuoyuna yansıdı.Bilhassa Gara ve Hakurk'taki mağara boşaltma ve silahların imhası dahil saha sürecinin tamamlandığı tespit edilirse silahsızlanmanın teyidine ilişkin MGK Kararı Resmî Gazete'de ilan edilecek. Anlık gelişmelere göre, takvime bağlanmış olan MGK yerine, sadece bu konuya odaklı özel MGK da toplanabilecek!

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Terörsüz Türkiye çerçeve yasasından, cezaevlerindeki 4 bin 897 PKK ve KCK hükümlü ve tutuklusundan 2 bin 800'ü yararlanabilecek.Adam öldürme suçu işleyenler, 1 Haziran 2005 dahil olmak üzere müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılananlar, hakkında soruşturma olanlar, kovuşturmaya dönenler bu yasadan faydalanamayacak.Mehmetçik'e kurşun sıkan, masum sivilleri katledenler, mahkeme kararı olmasa da yasa kapsamına girmeyecek.Üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarla ilgili soruşturması, kovuşturması ya da mahkumiyeti olanların cezası, soruşturması, kovuşturması beş yıl ertelenecek. Bu beş yıl içerisinde suç işlerlerse hukuki süreç kaldığı yerden devam edecek.15 yıldan fazla bir suçla ilgili hapis cezası alanlar hakkında 10 yıl erteleme uygulanacak. Bu 10 yıl içerisinde suça bulaşırlarsa soruşturma, kovuşturma kaldığı yerden başlatılacak.Gerek hukuki statü gerek toplumla bütünleşme aşamaları tek tek ve isim bazında ele alınacak. Milletin vicdanında karşılık bulmayan hiçbir görsel şova, kitlesel kurguya geçit verilmeyecek!