Siyaset ve devlet adamlığı böyle bir şey. Herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Bir belirsizliği, şoku veya olağanüstü durumu yönetme gereği ortaya çıkacak. Onlarca kişi, yüzlerce farklı olay anlatacak. Kişisel hesabını görmek isteyenler de partinin âli menfaati diye özel ajandasını araya sıkıştırmayı deneyecek.

Siz, liderlik örneği olarak...

Bütün bu toz duman arasında sadeleştirme yapacak, sisli ortamda istikamet tayin edecek, aklı veya gönlü karışmış kadroları toparlayacak, dava bayrağını taşıyamayanları ayıklayacak ve ilk günkü heyecanla çalışmaya, çalıştırmaya devam edeceksiniz.

Dünkü AK Parti Grubu'nun ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma performansının özeti bu idi!

Yani...

Bir yandan parti yönetimi ve tabanın moralini takviye edecek diğer yandan fon sarsıntısının hasarını giderecek ve en önemlisi hayatın gerçeklerine dokunan politika tedbirlerini halka mal edeceksiniz...

Dilerseniz bu "üçlü reçete setini" sondan başlamak suretiyle ele alalım.

Evet, sıcak bir gündem, sosyal medyada köpürtülen iddialar, yalanları yalanlandığı halde ortalığı enfekte etmekte ısrarlı, pişkin siyasi figürler var! Hatta bütün bunlar, vatandaşların günlük problemleri yanında hak ettiğinden de fazla gündemde yer tutuyor.

Kabul edelim ki... Uygulanmakta olan dezenflasyon programında en büyük özveriyi dar ve sabit gelirliler gösterdi. Bilhassa emekliler ve asgari ücretliler... Sıcak gündemin bu tarafındaki 17 milyon emekli, elbette günlük tartışmaları izliyor lâkin gününde tüketiyor ve günün sonunda cebine bakıyor. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, parti grubundan verdiği şu mesaj yerli yerine oturuyor:

"Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, yüce Meclis'imizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz."

Gelelim, fon meselesine.

Cumhurbaşkanımız; ilk andan itibaren kararlı, tutarlı ve tavizsiz tavır takındı. "Hiç ummadığımız isimler çıktı" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını bir nebze dışa vurdu. AK Parti'ye fatura ödeten, eksen kaymasına uğramış isimleri, sıfatlarına bakmaksızın "organize kötülük" başlığı altında topladı. Sorumlulardan hesap sorulacağını, süreçte en küçük bir tavsama olmayacağını, piyasa dolandırıcıları ile yatırımcıların bir cerrah dikkatiyle ayrılacağını belirtti. Ayrıca bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmayı ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan odakların emellerine ulaşamayacağını vurguladı.

Ve nihayet, AK Parti... Kurumsal kimliği ile AK Parti, çeyrek asırdır cefakârca sahip çıkan 30 milyona yakın seçmeni ile AK Parti... Erdoğan; konuşmasının, ilk AK Parti hükümetinin kurulduğu 18 Kasım 2002'nin yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı. 24 yıldır kesintisiz hizmet ve eser siyaseti yürüttüklerini dile getirdi. Can alıcı ifadesi ise parti kadrolarına yönelikti. Cumhurbaşkanı, yol arkadaşları arasında yorulan veya şevkini kaybeden isimler olursa onları dinlendirip aşka, şevkle yola devam edeceklerini söyledi. Toplumun kendilerine güvenen kesimleriyle aralarındaki gönül bağını kimsenin zayıflatamayacağını da ekledi.

Özetle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuşkusuz bir kadro hareketinin içinden bugünlere geldi. Türk yönetim geleneğinin genetiği, O'nu, "lider" özellikleri ile kodladı. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyası da buna göre yol tutturdu. Erdoğan, Gezi kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişiminden çıkardığı derslerle, kendine özgü sevk ve idare tarzını ön plâna çıkardı. Fakat bir yönünü mutlak manada muhafaza etti. "İstişare!" Risk aldı, sorumluluk aldı, ekibine sahip çıktı. Şimdi sıra, kan tazelenmesinde... Erdoğan'a yük olanların, yük almasında. Ya gönüllü olarak ya da doğal seleksiyon yöntemiyle...