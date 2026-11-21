Bugün, fon meselesi bağlamında AK Parti'nin gösterdiği refleksi ve yenilenme iradesini ele almak istiyorum. Hareket noktamızda, ilgi çekici bir çalışma var. (İrlandalı) Yönetim bilimci Charles Handy (1932-2024) tarafından kaleme alınan "İkinci Eğri: Toplumun Yeniden İnşası Üzerine Düşünceler" (The Second Curve: Thoughts on Reinventing Society) kitabındaki tespitleri, AK Parti'ye uyarlamayı deneyeceğim.

Kitap diyor ki...

Bireyler, şirketler, siyasi partiler ve ülkelerin başarı eğrisi zirveye ulaştıktan sonra düşüş başlar! Düşüşü önlemenin yolu, ilk başarı grafiği aşağıya dönmeden, "ikinci grafiği" başlatarak kendini yenilemekten geçer...

Burada kastedilen husus şu:

Ayakta kalmak ve gelişmek için birinci dönem performansı zirveye ulaşıp düşüş trendine girmeden hemen önce; yeni düşünme ve iş yapma biçimini başlatmak gerekir. Bu dönüşüm, tanıdık sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve köklü değişimi zorunlu kılar!

Kabul edelim ki...

Fon problemine kadar AK Parti, dış tehditlerle baş ederek bugünlere geldi. Şimdi, sıkıntı bünyenin içinden de kaynaklanıyor ve maalesef yayılma istidadı da gösteriyor.

İşte böylesine zorlu tabloyla baş edebilmek için şu 4 kriteri aynı anda gözetme mecburiyeti bulunuyor:

1- Yüzleşme ve Tavizsiz Tasfiye: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren sergilediği kararlı duruşu dikkatle not edelim. O duruş, isim bazında üzücü de olsa yüzleşmeyi ve arınmayı içeriyordu. Bu net tavır, AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar'ın dün paylaştığı "Fon krizi nedir, nasıl ortaya çıkarılmıştır, hangi tedbirler alınmıştır, bundan sonra ne yapılacaktır?" mealindeki açıklayıcı tablo ve grafiklerle derli toplu anlatımla ete kemiğe bürünmüştür. Bilhassa vurgulamak gerekir ki AK Parti ve tabanı, şu an gündemdeki isimler ve hataları değildir. Kızılelma idealinin ve Türkiye Yüzyılı mücadelesinin isimsiz kahramanları rahatsız oldukları olayların üstesinden gelecek temiz sicile ve kudrete sahiptir.

2- Kurumsal Denge ve Denetim Mimarisinin Yenilenmesi: Fon tasfiye yasası ile başlayan sürecin, sermaye piyasalarında şeffaflığı, hesap verebilirliği ve caydırıcılığı artıracak, uluslararası kredibilitesi yüksek düzenlemelerle devam edeceği en yetkili ağızlardan açıklanmış durumdadır.

3- Kadro ve Temsil Yenilenmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-19 Kasım 2026 tarihli konuşmalarında, parti teşkilatı ve kadro dinamiklerine ilişkin hassas değerlendirmeler yapmıştır. Yorulan ve şevkini kaybeden isimlerin dinlendirileceğini, kibir ve bencillik gibi tutumların ise parti kapısından içeri sokulmayacağını ifade etmiştir.

4- Yeni Bir Hikâye ve Gelecek Vizyonu: Kanımca bu başlık biraz daha geniş analizi hak ediyor. Neden? Çünkü, konumuz sadece eski seçmeni muhafaza etmeyi içermiyor. Yeni toplumsal kesimlerle yeni temsil ilişkisi kurmayı da odağına alıyor!

AK Parti, 2002'den bu yana ilk kez, 2024 yerel seçimlerinde birinci konumunu koruyamadı! 2027 veya 2028'e endeksli seçim çizgisinde ilerlenirken, "Yeni bir toplumsal ve ekonomik başarı hikâyesi üretebilecek siyasi kapasiteyi yeniden oluşturmak" lazım. Zira günümüz şartlarında, yani AK Parti ile oluşan yeni sosyolojide klâsik reform söylemi tek başına yetmiyor. Vatandaşın ve yatırımcının günlük hayatında hissedeceği kurumsal değişim talebi giderek artıyor.

Peki, kısa vadede nereden başlanmalı?

Bana göre,

Gençlerin gelecek ve özgürlük beklentileri ile fırsat eşitliği istekleri gözetilmeli,

Orta sınıfın ekonomik güvence ihtiyacı iyi etüt edilmeli,

Emeklilerin ve ücretlilerin gelir kaybı giderilmeli,

Esnaf ve küçük işletmelerin finansmana erişimi rahatlatılmalı,

Ve nihayet...

Dış politikada ve savunma sanayiinde erişilen düzey ile bu iki alandan doğan moral kondisyon, yeni siyasi programın merkezine yerleştirilmeli.

Artık belli olgunluk seviyesine gelmiş fiziki yatırımlardan ziyade beşeri yatırımlar önceliklendirilmeli!