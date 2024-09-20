Hizbullah üyelerinin çağrı cihazları iki gün arka arkaya patlatıldı. Onlarca insan öldü. Binlercesi ciddi şekilde yaralandı. Dünyanın birçok yerinde -en azından insanlar tarafından- terör devleti olarak tanımlanan İsrail'in bu yeni saldırı yönteminin sonuçları bundan sonra farklı açılardan uzun süre konuşulacak.
Öncelikle, çağrı cihazı saldırısını İsrail'in savaşı genişletme stratejinin yeni bir safhası olarak görmek mümkün. İsrail'in hedefinin sadece Gazze ile sınırlı olmadığı en baştan biliniyor. Savaşı önce İran ve vekâletleri üzerinden genişletme, ardından da bölgesel ve küresel bir savaşı tetiklemek için her türlü saldırganlığı sürdürüyor. ABD seçimleri sonuçlanıncaya kadar, yeni yöntemleri de devreye sokarak savaşı genişletmeye dönük saldırılarını sürdüreceği bir kez daha görüldü.
İsrail devleti ve istihbarat kurumları bu saldırıyı -7 Ekim'den bu yana soykırım dahil tüm insanlık suçlarını işlemesine rağmen- Hamas karşısında zedelenen imajını düzeltmek için kullanacaktır. Soykırımcı yönetim, bu saldırılarla operasyonel güç gösterisi üzerinden, hem ateşkese yönelik baskıları azaltmanın hem de İsrail içinde kendisine yönelik protestoları etkisizleştirmenin bir aracı olarak görmektedir.
***Uzun süredir teknolojideki gelişmelerin insanlığın geleceğini nasıl tehdit ettiği tartışılıyor. Siber savaşların, tehditlerin ve dolayısıyla güvenliğin doğasını kökten değiştireceği çokça söylendi. Siber savaşın bir coğrafyası, ulusal bir sınırı yok. Herkes için küresel bir tehdit. Saldırının ortaya çıkardığı sonuç, yeni bir siber savaş çağının içinde olduğumuz tartışma götürmeyecek kadar netleşti. Yani, yeni bir dönemin başlangıcı değil, bu savaş zaten çoktan başlamıştı.
***ndemi döneminde, farklı bir tema üzerinden olsa da, tedarik zincirlerinin güvenliğinin önemi yeniden keşfedilmişti. Çağrı cihazlarına patlayıcıların yerleştirilmesi, bu tartışmayı tekrar gündeme getirdi. Sorun sadece tedarik zinciriyle ilgili değil. Çok daha büyük. Bir devletin güçlü ve güvende olması, her alanda güçlü devlet kapasitesini geliştirmekle ilgili. Devlet kapasitesinin sadece birkaç alanda güçlü olması da yetmiyor.