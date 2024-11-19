G20, aynı zamanda BRICS üyesi Brezilya'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle birlikte askeri havaalanına indiğimizde diğer ülkelerin liderlerinin bazıları da gelmişti. Erdoğan, 14 saat süren uzun bir yolculuğun hemen ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. Hem liderler arasında hem de Brezilya ile Türkiye arasında üst düzey diyalog var. İki lider bu görüşmede ileriye yönelik iki ülke arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi için adımların hızlandırılması konusunda mutabık kaldılar.









Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ilk gün Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele başlıklı oturuma katıldı. Bu oturumda, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katılan ülkelere konuşma önceliği tanındı. Bu oturumdan sonra, Erdoğan MİKTA liderler buluşmasına ve aynı gün içinde Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu başlıklı oturuma katıldı.

G20'nin diğer uluslararası kurumlardan farkı, kurumsal bir yapılanmasının olmaması. Dolayısıyla liderler zirvesinde genellikle küresel meseleler tartışılıyor. Bağlayıcı kesin kararlar almak yerine genel geçer ifadelerle sonuç bildirgeleri yayınlanıyor. G20 Zirvesi'ne katılan ülkelerin hemen hepsi farklı bölgesel ve küresel uluslararası kurumlara üye. Bu anlamda ekonomik, siyasi ve güvenlik olarak farklı ajandalara sahipler. Bundan dolayı da gündeme alınan konular son yıllarda giderek ikincil temalara ayrılıyor.

G20 Brezilya Zirvesi, Trump'ın ikinci dönem seçilmesine denk geldi. Trump politikalarının ve vaatlerinin çoğu G20'nin kuruluş felsefesi ve amaçları ile örtüşmüyor. Bu bağlamda G20 Zirvesi, Trump dönemine ülkelerin nasıl hazırlandığının da anlaşılması açısından ipuçları verecek.