Suriye iç savaşı sürecinde Suriyeli sığınmacı sayısı 4.5 milyona kadar çıktı. Şu an mevcut sayının 2 milyon 936 bin olduğu açıklandı. 2016 yılından bu yana 736 bin Suriyeli ülkesine dönmüş. Mevcut sayının 1 milyon 247 bini Halep'ten gelmiş.

Suriye'de rejimin değişmesinin ardından, Suriyeli sığınmacılar ülkelerine yoğun bir şekilde dönmeye başladılar. Gidenler Türkiye'ye teşekkür ediyor. Hemen hepsi konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı anarak ona müteşekkir olduklarını söylüyorlar.

Kendi ülkelerinden uzakta zorluklarla mücadele ederken, bir de burada sığınmacı karşıtların baskısına, hakaretine, aşağılamasına uğrayan bu insanlar, geri dönerken Türkiye ile ilgili hep olumlu konuşuyorlar. Mümkün olduğunca sığınmacı karşıtlarının kendilerine yönelik tutumlarından bahsetmiyorlar. Geri dönseler de Türkiye ile kardeş olduklarını vurgulama ihtiyacı hissediyorlar.

Türkiye, Suriye muhalefetine en baştan itibaren sahip çıktı. Hem içeride hem de sınırın Suriye tarafında milyonlarca insana elinden geldiğince yardım etti. 13 yıllık dönemde Türkiye'de büyüyen Suriyeliler çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Burada yaşadıkları süre boyunca, istikrarlı, güvenli ve kurumlarıyla işleyen bir devletin ne demek olduğunu bizzat yaşayarak gördüler. Siyasal kültürün dinamizminin farkına vardılar. Bu insanlar, kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye tecrübesini ülkelerine taşıyacaklar. Ülkemize müzahir olarak, Türkiye ile kendi devletlerinin iyi ilişkiler kurmasını isteyecekler.

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