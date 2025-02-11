Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya gezisinin ilk durağı, Malezya'ydı. Erdoğan'ı havaalanında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, eşi ve geniş bir devlet protokolü karşıladı. Şehirde, Erdoğan'ın geçeceği güzergâhlarda Türk bayrakları asılmıştı.

10 saatlik uçuştan sonra hiç dinlenmeden Malaya Üniversitesi kampüsüne geçen Erdoğan'a, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından doktora beratı verildi. Törene ilgi yoğundu. Öncesinde ve sonrasında milli marşımız iki kez okundu. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erdoğan, Putrajaya Kongre Merkezi'nde Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Kongre merkezi çok büyük olmasına rağmen tıklım tıklım dolmuştu. İki ülke bayraklarını sallayan dinleyiciler, konuşmasını sıs sık alkışlarla kesti. Erdoğan'ın bugün de yoğun bir programı var. Resmi karşılama töreni sonrası, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili, ardından da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan ziyaretinin, bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi zamanlama açısından dikkat çekici.