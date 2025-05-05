Kısa süre içinde PKK terör örgütünün silah bırakma ve fesih kongresini toplaması bekleniyor.

Bu sürecin başarıya ulaşması için, DEM Parti heyeti içinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in hem sorunun çözümüne yönelik çabası, hem de toplumsal meşruiyetin inşasında kullandığı dil ile ortak bir duygunun oluşmasına yaptığı katkı, toplumun farklı kesimleri tarafından takdirle karşılandı.

Terör sorununun çözümü için yoğun çaba harcadığı bir dönemde, maalesef geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bir önceki gün de hayatını kaybetti. Bu süreçte, toplum ve siyasi yelpazenin farklı kesimleri hem hastaneye ziyarete gelerek hem de cenaze merasimine katılarak Önder'in insani ve siyasi yönünü takdir eden açıklamalar yaptılar. Devletin üst kademesi ve siyasi partiler üst düzeyde cenazeye katıldı.

Önder'in toplumsal duygudaşlık bilincine yaptığı katkının da bir tezahürü olarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak bir vasiyet olarak addedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Önder'in, "Terörsüz Türkiye hedefine büyük emek verdiğini" vurgulayarak "terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli , "inancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır" sözleri ile başsağlığı mesajı yayınladı.

Önderin cenazesinin birleştirici bir duyguyu, terörsüz Türkiye hedefi için kararlı bir duruşu ortaya çıkardığı bir siyasi atmosferde, cenaze töreninde CHP genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki bir saldırı ile çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Siyaset kurumunun tüm aktörleri saldırıyı lanetledi. Saldırının kendilerine de yapılmış olarak gördüklerini açıkladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırgan, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırılmış. Ancak 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan reform öncesinde suçu işlediği için 2020 yılında şartlı tahliye edilmiş.

Saldırganın bu saldırıyı niçin gerçekleştirdiğini, ilgili makamlar herhangi bir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde açığa çıkarması gerekir. Bireysel bir eylem olup olmadığını, arkasında azmettiricilerin bulunup bulunmadığını tespit edecektir.

Ancak, bu tür saldırıların hedefi ve zamanlaması dikkate alındığında dikkatli olmak gerekir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni süreç başladığından bu yana farklı bir çok aktör, sürecin sabote edilmemesi ve provokasyonlara imkan verilmemesi için dikkatli olunması gerektiği konusunda hassas açıklamalar yaptılar. Merhum Sırrı Süreyya Önder, herkesin süreçle ilgili dikkatli olması gerektiğine yönelik bir çok kez uyarılar yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik siyasette ve toplumda iyi bir iklim oluştu. Sonuca ulaşmada beklentiler yükseldi. Şu ana kadar süreci istismar edecek gelişmelere fırsat verilmedi. Geçmiş çözüm sürecinin tecrübesinden herkesin dersler çıkardığı bir anlayış öne çıktı.

Böyle olmasına rağmen, PKK terör örgütünün devamından yana olan küresel ve bölgesel güçlerin bu sürecin başarıya ulaşmasını engellemeye dönük eylem ve provokasyonlarının olması her zaman ihtimal dahilindedir. Önder'in cenaze merasiminde CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırı eğer bir provakatif saldırı ise bu provokasyonu amaçlayanların amacına ulaşmaması için dikkatli olmak gerekir.

Siyasetin tüm kesimleri saldırıyı kınamış ve ortak bir tepki verilmiştir. Saldırıyı siyasileştirmeden bu ortak tepkinin devam etmesi önemlidir. İlgili kurumların açıklamasının dışında, dezenformasyon içerikli ve hedef odaklı yapılacak yönlendirmelere karşı hassas olunmalıdır. Buralardan siyasi fayda devşirmeye yelteneceklere herkes karşı durmalıdır.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada, birleştirici bir dilin kullanılmaya devam edilmesi benzer provokasyonları tekrar deneyeceklere karşı caydırıcı bir etki yapar. Türkiye'nin terör belasından kurtulması, toplumsal sağduyunun korunmasına, siyasetin sorumlu davranmasına ve medyanın etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlıdır.