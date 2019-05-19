NURULLAH GÜR

Bu hafta açıklanan veriler sanayide çarkların yılın ilk çeyreğinde yavaş da olsa dönmeye başladığına işaret ediyor. Sanayi üretimi martta aylık bazda yüzde 2.1 artarak kademeli artışını üçüncü aya taşıdı. Üretim yıllık bazda düşüş yaşasa da geçtiğimiz aralık ayında gördüğü dip seviyeden çıkış trendini sürdürdü. İç ve dış kaynaklı artan belirsizliklerin yanı sıra kurda son haftalarda yaşanan dalgalanma, sanayi üretimi artış hızının yılın ikinci çeyreğinde yavaşlamasına neden olabilir. Ancak üçüncü çeyrek ile birlikte trendin daha belirgin bir şekilde pozitif olma ihtimali yüksek.



Cari açıktaki düşüş sürüyor

Zayıf seyreden iç talepten dolayı iç piyasaya üretim kısıtlı olsa da ihracatta yaşanan artış sanayi üretimini canlandıran temel faktör. İhracatın yanı sıra turizm gelirlerinin artması ve ithal harcamalardaki düşüş cari açığın azalmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Cari açık mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 4.14 milyar dolar azalarak 589 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 12.83 milyar dolara geriledi. Cari açık, küresel finans krizinin etkisini sürdürdüğü 2009'dan sonra kaydedilen en düşük seviyede. Cari açıktaki düşüş konjonktürel dalgalanma ile ilintili; yapısal olarak düşüşün yolu katma değerli yerli üretimden geçiyor.



Katma değerli yerli üretim

Geçen yıl yaşadığımız kur şoku sonrasında pahalılaşan ithal ürünler, sanayide katma değerli yerli üretimin hız kazanması için bir fırsat penceresi açtı. Bu fırsatın ortaya çıktığı alanların başında cep telefonu piyasası geliyor.

Mart ayının başında ithal cep telefonlarına ilave ÖTV artışı gelmişti. Her ne kadar ÖTV gibi dolaylı vergiler, gelir dağılımını bozucu etkiye sahip olsalar da aşırı lüks tüketimi frenlediği ölçüde ekonomiye pozitif katkı sağlayabilirler.

İthal cep telefonlarına yönelik bu hafta değişen yönetmelikle birlikte yurtdışından 2 yılda bir cep telefonu getirme hakkı, 3 yılda bir olarak değiştirildi.

Cep telefonlarını değiştirme süremiz ve buraya harcadığımız para dünya ortalamasının oldukça üzerinde. İthal cep telefonu tüketimimiz bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lükse kaçıyor. Cep telefonu ithalatına yönelik yeni değişiklikler ithalatı düşürerek cari açığın kapanmasına yardımcı olmanın yanı sıra yerli üretimi de destekleyebilir. Cep telefonu üreten yerli markalarımızın ürün fiyatları görece daha ucuz hale geldi. Böyle bir dönemi fırsata çevirip Ar-Ge'ye daha fazla odaklanarak ürün kalitelerini arttırabilmeleri durumunda satış rakamları hissedilir ölçüde artacaktır. Yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde iş tabi ki sadece üretmekle bitmiyor. İşin pazarlama ve satış sonrası hizmet kısmında genel olarak zayıfız. Yerli şirketler her durumda ürünlerinin arkasında durarak tüketiciye güven aşılayabilmeli.

Yerli üretimin hız kazanması için benzer koşullar ve hususlar yerli otomobil projesi başta olmak üzere diğer imalat sanayi alanları için de söz konusu.

Seçici ve hedef odaklı sanayi politikaları ile katma değerli yerli üretimi destekleyip geliştirebilirsek, bir taraftan ekonomik büyümeyi yeniden canlandırırken diğer taraftan da cari açığın yapısal bir şekilde düşmesini sağlayabiliriz.