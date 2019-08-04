NURULLAH GÜR

Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantısında Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanı sıfatıyla ilk kez basının karşısına geçti. Bankanın yeni enflasyon tahmini ve para politikasının gelecek dönemdeki olası seyrine yönelik verilecek mesajlar merakla bekleniyordu.

Bir önceki enflasyon raporunda yüzde 14.6 olan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.9'a çekildi. Rapora göre, sıkı para politikası, yavaşlayan iç talep ve azalan kur etkisi gibi faktörlerin yanı sıra işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan gerileme, enflasyondaki düşüş trendini belirginleştirdi. Hizmet enflasyonundaki katılığın ise devam ettiği görülüyor. Merkez Bankası otomobil, mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik gibi fiyatı kamu tarafından yönetilen/ yönlendirilen bazı kalemlerde görülen fiyat artışları neticesinde temmuzda yıllık enflasyonun geçici olarak yükselme ihtimali olduğunu hesaba katsa da enflasyondaki düşüşün daha sonraki aylarda devam edeceğini öngörüyor.

Başkan Murat Uysal, geçtiğimiz birkaç ayda yaşanan yüksek reel faizin aksine enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan iyileşmelerden dolayı önümüzdeki dönemde daha makul bir reel getiri oranı baz alınarak para politikasının hareket alanının belirlenebileceğinin sinyalini verdi.



Kamu indirdi, sıra özelde

Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta gelen faiz indirimi kararı sonrasında kamu bankaları konut ve tüketici kredilerinde faizleri indirdiler. Bir kamu katılım bankası da faize karşı duyarlı vatandaşlarımıza yönelik olarak konut kredisi finansman oranlarını düşürdü. İpotekli ev satışları durma noktasına gelmişti. Son açıklanan haziran verilerine göre, ipotekli satışlarda geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 84'lük bir azalma var. Kamu bankalarının bu kararı, konut sektöründe uzun süredir biriken talebi belli oranda canlandırabilir. Özel bankaların göstereceği reaksiyon bu canlanmanın seviyesi açısından belirleyici olacak.



PMI rakamları düşüyor

Ekonomik aktivitenin önemli öncü göstergelerinden biri olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda imalat sanayii cephesinde küresel ölçekte ve Euro Bölgesi'nde düşüş kaydetti. PMI, Almanya'da 84 ayın dip noktasına indi. ABD'de ise endeks Eylül 2009'dan beri en düşük değerini gördü. Küresel trende paralel bir şekilde Türkiye'de de PMI temmuzda düştü. Zayıf iç talep koşulları endeksi aşağıya çekerken, ihracat siparişleri endeksin daha makul seviyelerde kalmasını sağladı.



Fed kimseye yaranamadı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 25 baz puan indirdi. Fed Başkanı Powell, basın toplantısında bu kararın faizlerin agresif şekilde düşürüleceği bir döngünün başlangıcı olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Powell'den para politikasına dair daha genişlemeci tonda bir açıklama yapmasını bekleyen piyasaların kafası karıştı. Fed'in kararından memnun olmayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Piyasanın Jerome Powell ve Fed'den duymak istediği bunun Çin, Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelere ayak uydurabilecek uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olacağı idi. Powell her zaman olduğu gibi bizi hayal kırıklığına uğrattı…"

Trump, bu açıklamasından bir gün sonra bu sefer yönünü ticaret savaşına çevirerek 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe karşı yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. ABD'de başkanlık seçimleri yaklaştıkça Fed kararlarına ve ticaret savaşlarına yönelik tartışmalar daha çok su kaldıracağa benziyor.