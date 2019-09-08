NURULLAH GÜR

Bu hafta enflasyon da açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 16.65'ten 15.01'e indi. ÜFE yüzde 21.66'dan 13.45'e düştü. Böylece ÜFE'deki yıllık bazda artış oranı, Kasım 2016'dan beri ilk kez TÜFE'nin altında kaldı. Enflasyon üzerindeki maliyet baskısı giderek azalıyor.



% 8-9'A GERİLEYEBİLİR

Enflasyonun baz etkisinden dolayı eylülde tek haneli rakamlara indiğini görebiliriz; ancak son haftalarda gelen zamlardan sonra kalıcı bir şekilde tek hanelere inmesi 2020'ye kaldı. Son haftalardaki zamlara benzer sert bir dalganın 2020'de bir kez daha yaşanacağını tahmin etmiyorum. Mevcut koşullarda ulaştırma ve enerji gibi alanlarda yeni bir fiyat ayarlamasına gitmeyi gerektirecek bir neden kalmadı. Döviz kurları bu seviyelerde dalgalandığı müddetçe önümüzdeki bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 8-9 bandına doğru kalıcı bir şekilde gerileyebilir. Enflasyonun yüzde 8'in de altına gerilemesi için bazı yapısal müdahaleler gerekiyor. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların azaltılmasına, hizmetler sektöründeki fiyat davranışlarının normalleşmesine ve vergi sistemindeki dolaylı vergilerin payının azaltılmasına yönelik adımlar atıldıkça enflasyon 2021'e doğru hedefe yakın daha makul seviyelere gerileyebilir. Şimdi gözler Merkez Bankası'nda. 12 Eylül'deki PPK toplantısında faiz indirim kararı çıkmasına yönelik beklentiler güçlendi. Faizlerde yaşanacak anlamlı bir gerileme, sonbaharda reel sektörün canlanmasına katkı sağlayarak büyüme rakamlarını yukarı çeker.