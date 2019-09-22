NURULLAH GÜR

Teknoloji üretmek sadece kamu politikalarıyla başarılabilecek bir şey değil. Çocukları ve gençleri teknoloji geliştirmeye yönelik motive etmemiz gerekiyor. Amerika'da 1960-1980 döneminde popüler hale gelen bilim kurgu filmleri sayesinde teknoloji gelişimine merak salan çocukların bilgisayar, internet ve yapay zeka gibi alanlarda çığır açan başarılara imza attıklarını unutmayalım. TEKNOFEST gibi etkinlikler, yerli ve milli teknoloji geliştirmeye yönelik merak ve inancı aşılamak için hiç de azımsanmayacak derecede büyük bir öneme sahip. Böyle etkinlikler, bizim de teknoloji geliştirebileceğimize dair yeni nesillere güçlü bir özgüven veriyor. Vaktinde kendi ürettiğimiz otomobili ve uçağı yerin dibine sokan zihniyette maalesef bu merak, inanç ve özgüven yoktu.