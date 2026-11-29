Fon türbülansının ardından TL varlıklara yönelik güven kaybı yaşandı. Küresel ve yurtiçi piyasalarda yaşanan tüm gelişmeler, finansçıların tabiriyle adeta bir “kusursuz fırtına” oluşturdu. Merkez Bankası’ndan aralık ayında beklenen faiz indirimi ise artık hayal oldu

Perşembe akşamı fon türbülansıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı 2 saat 14 dakika sürdü. Belki de Türkiye tarihinin en uzun basın toplantısı oldu. Toplantının uzun sürmesi son derece doğal. Fon meselesiyle ilgili konuşulacak o kadar çok konu var ki beş saat sürse bile şaşırtıcı olmazdı.

Şunu kabul etmek gerekir: Devlet, fon türbülansının ekonomik ayağını çözmekte olabildiğince hızlı mesafe kat ediyor. Fonların tasfiye süreci, paraların geri ödenmeye başlanması ve sermaye piyasalarındaki açıkları kapatmaya yönelik yeni düzenlemeler konusunda hızlı adımlar atıldı. Cuma günü itibarıyla tüm ara ödemeler tamamlandı.

Ancak ilgili kurumlarda denetim ve gözetim görevini hakkıyla yerine getirmeyen yetkililerin görevden uzaklaştırılmasının gecikmesi ve olayın siyasi boyutunun da bulunması, vatandaşın sürece güvenini zedeledi. Bu nedenle fon türbülansı bir türlü gündemden düşmüyor.

KUSURSUZ FIRTINA

Bir yandan da ekonomi cephesindeki yan etkiler devam ediyor. Son günlerde Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme yaşanıyor. Altının dolar karşısında değer kaybetmesi, rezervlerdeki erimenin nedenlerinden birini oluşturuyor. Küresel piyasalarda yaşanan diğer dalgalanmalar da rezervler üzerinde baskı yaratıyor. Teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerindeki düşüş, savaş endişelerinin yeniden artması ve Fed'in faiz artırma ihtimali üst üste geldi. Küresel piyasalarda yatırım iştahı azaldı. Nitekim Bakan Şimşek'in de basın toplantısında paylaştığı üzere, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 17 Eylül–26 Kasım tarihleri arasında yüzde 15.7 değer kaybetti.

Küresel piyasalardaki bu gelişmeler elbette etkili. Ancak fon türbülansının ardından TL varlıklara yönelik güven kaybı yaşandığı da bir gerçek. Gerek küresel gerekse yurt içi piyasalarda yaşanan tüm bu gelişmeler, finansçıların tabiriyle adeta bir "kusursuz fırtına" oluşturdu.

Koşullar bu hale gelince Merkez Bankası, kuru savunmak için bir kez daha harekete geçti. Çünkü kur istikrarı, en başından beri dezenflasyon için hayati bir çıpa olarak görülüyor. Oysa kuru bu denli katı bir tutumla savunmak yerine, enflasyon ve ekonomik koşullarla uyumlu olarak kurdaki enerjinin ölçülü ve kontrollü biçimde boşalmasına izin vermek, daha makul bir yaklaşım olurdu. Ancak dezenflasyon programında yük aşırı ölçüde Merkez Bankası'nın omuzlarına bırakılınca, bankanın döviz kurunu canını dişine takarak savunmaktan başka çaresi kalmıyor.

BU HİÇ İYİ OLMADI

Durumu toparlamak adına TL cinsi yatırımların cazibesini artırmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Enflasyonun ana eğiliminin son beş yılın en makul seviyelerine gerilediği bir döneme girmiştik. Normal şartlarda faiz indirimlerinin devam etmesi beklenirdi. Ancak Merkez Bankası, kur ve rezerv dinamiklerini dikkate alarak bir kez daha bir hafta vadeli repo ihalelerini geçici olarak durdurdu. Böylece fonlama faizi otomatik olarak yüzde 36'dan yüzde 39'a yükseldi. Bu adımı tamamlayıcı nitelikte, TL mevduatlara ilişkin zorunlu karşılıklara uygulanan nema oranı da artırılarak bankaların parasal sıkılaştırmaya uyum sağlaması kolaylaştırılmaya çalışıldı. Önümüzdeki dönemde ise TL mevduat getirilerine uygulanan stopaj oranının düşürülmesi bekleniyor.

Bu adımlar TL'nin değerini korusa da finansman maliyetlerini artıracak. Merkez Bankası'ndan aralık ayında beklenen faiz indiriminin artık hayal olduğu söylenebilir. Zaten sıkıntılı bir dönemden geçen reel ekonomi için ise işler maalesef daha da zorlaşacak.

Yaşadığımız tüm bu süreçleri enine boyuna değerlendirdiğimizde şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz: Türkiye, salgın, deprem veya kriz gibi şoklar karşısında dünyanın en hızlı harekete geçen ülkelerinden biri. Buna hiç şüphe yok. Ancak artık önleyici tedbirleri zamanında alarak bu tür şoklarla karşılaşmayan ya da şokların etkisini asgari düzeyde hisseden ülkelerden biri olmamız gerekiyor. Tıpkı 2008 küresel finans krizi sırasında olduğu gibi. Bir yandan da bürokraside çeviklik ile ihtiyatlılık arasındaki hassas dengeyi gözeten bir yönetişim yapısı inşa etmeliyiz. Enflasyonla mücadelede ise para politikası, maliye politikası ve yapısal politikalar arasındaki uyumu güçlendirmeli, bu politikalar arasındaki görev paylaşımını daha etkin bir şekilde yapmalıyız.