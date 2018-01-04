ŞEREF OĞUZ

Eğer dövize ihtiyacın varsa, biri bunu size temin etmeli... Ürün ülkesisiniz, petrolü, doğalgazı satar, bu dövizi temin edersiniz. Teknoloji devisiniz, 190 gramlık telefonu 1000 dolara satar, döviz sağlarsınız. Eğer bu ikisi sizde yok ise, ihracatçılarınızı var eder, onları desteklersiniz.

Türkiye'nin petrolü yok. Rahmetli Turgut Özal, "iyi ki yok" derdi ama bence birazı fena olmazdı. En azından enerjideki cari açığa şifa olurdu. Türkiye, teknoloji devi de değil. Kilosu 5 bin $'dan dünyaya satacağı ürünü de yok. Ancak şükür ki ihracatçısı var.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ülkenin döviz kazandırıcı TİM'idir ve her ayın 1'inde, ne kadarlık hangi malı, nereye sattığımızı açıklar. Bu rakam, ekonomiye dair güven endeksi gibi algılanır. En azından döviz kazandırıcı kabiliyetimizin azalıp arttığını izler, yüksek rakamlara, hele ki r ekorlara pek seviniriz.

İyi de yaparız. Neticede 157 milyar $'lık ihracat cirosu Cumhuriyet tarihimizin en iyi ikinci rakamıdır ve 2017 hedefi de tutturulmuştur. Bu beyan, TİM'in kamuoyu ile iletişim geleneğidir.

Daha doğrusu öyleydi ama Ekonomi Bakanı'nın "yılbaşı herkes yorgundur, ayın 3'ünde ben açıklayacağım" ısrarı üzerine TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu rekoru ilan edemediği gibi ihracatı Gümrük'e terk etmek zorunda kaldı. Bakan Tüfenkci, zaten başında olduğu gümrüğe gelen rakamları açıklayıverdi.

İster Büyükekşi ister Zeybekci ister Tüfenkci açıklasın; rekorlarımızda artık nicelik yerine nitelik arayalım diyorum. Ciro fetişizmi yerine, ihracatın nitelik ölçüsü olan kilogram fiyatını önceleyelim diyorum.

Büyükekşi "2017'de atılım yılı olacak dedik, şükür sözümüzü tuttuk. Bu sene 179 milyar $'ı aşarak 2014'teki rekoru da kıracağız" diyor. Yıllık, aylık bazda, ihracatçı sayısı ve ihraç pazarlarında tüm rekorları alt üst ederek...

İnanıyorum yaparız. Nitekim 1 milyar $'ı aşan sektör sayısı 23, ülke sayısı 33, ihracatçı sayısı da 69 bin 516 oldu bile. Makine, mücevher, savunma, havacılık, meyve-sebze ve süs bitkileri, tüm zamanların rekorlarında...

2018 mademki yeni rekorlar yılı olacak, ciro rekoruyla yetinmeyelim, ihracat kilogram fiyatında rekora odaklanalım. Malumunuz şu sıra 1.4 $ ve rakiplerimizin ihraç birim fiyatı, 3-4 $ düzeyinde. Söz, ciroyu kimin açıkladığına aldırmayacağım ama TİM Başkanı Büyükekşi'den kilogram rekorları bekleyeceğim.