ŞEREF OĞUZ

Ellerindeki silahlardan mı? Mümkün değil...

Zira ABD'nin 5 bin TIR dolusu silahı, içeride PKK, dışarıda PYD adını alan teröristlere gittiği aşikâr. ABD'nin bölgedeki 2 bin civarında askerinin elindekilerin aynısı...

Üniformalarından mı? O da zor... Zira PKK, PYD, zaman zaman özçekim fotolarındaki gibi neredeyse aynı üniformayı, hatta apoletleri taşıyor. Tıpkı dayanışma maçı sonrası üniforma değiştirir gibi bir diğerine dönüşüyorlar.

Eylemlerinden mi? PKK, terörün simgesi ve onlarca yıldır on binlerce masum insanımızı öldüre gelmiş bir örgüt... PYD? Bölgedeki zulmün genişlemesine sebep olan PKK'nın Suriye yansısı... ABD?

İsrail'i korumak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen tutumu ve teröristlerden yana yaptığı tercihiyle, PKK-PYD ile eylem birliği içinde...

Bugün Afrin, yarın Münbiç... Zeytin Dalı operasyonuyla terörü temizleyerek barış koridoru açıyoruz. Zeytinin dalı nereye kadar uzayacaksa oraya dek gideceğiz. Varacağımız noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında kimler olacak?

ABD'nin yakın gelecekte vereceği karar, Mehmetçik'in namlusunun hangi ucunda kalacağıdır. Ya NATO dâhil pek çok alanda müttefikimiz olduğunu hatırlayıp teröre karşı bizimle birlikte mücadele edecek... Ya da namlunun karşısındaki PKK-PYD ile iş tutmayı sürdürecek...

Ki bu ihtimal ister istemez, teröristten farkı kalmayan ABD askerini Mehmetçik'in hedefi haline getirecek... Değil 2 bin ABD askeri, 20 bin askeriyle dahi bölgede karşımızda tutunamayacak ABD'nin, orta vadede bölgedeki istikrarı temin etmek noktasında işbirlikçisi, PKK-PYD mi olacak?

Türkiye ile çatışmaya girmek, ABD'nin hesapları arasında ne kadar vardır bilinmez ama teröre karşı işbirliği önerimizi "sizin ordunuzun gücü ve generallerinizin yeteneği yetersiz" diye reddeden Trump, kaçınılmaz çatışma için daha akılcı planlar yapsa iyi olur.