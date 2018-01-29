Ekonomiye 1.2 milyar TL katkı

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren tek karayolu olan Avrasya Tüneli, işletmeye alınmasının birinci yılında zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında 1.2 milyar liralık katkı sağladı

Avrasya Tüneli'nin, birinci işletme yılı faaliyet sonuçları için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin (ATAŞ) Üsküdar'daki merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve Koreli CEO Sungjin Lee ile bir araya geldik. Arıoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verileri baz alınarak hazırladığı sunum, tünelin ilk yılında sürücülere ve ekonomiye kazançlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Arıoğlu, Avrasya Tüneli'nin, birinci yılında zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri açısından sürücülere ve ekonomiye toplam 1.2 milyar lira katkı sağladığına dikkat çekti.

23 MİLYON SAAT TASARRUF

Arıoğlu, 4 kalemi şöyle sıraladı: "23 milyon saatlik zaman tasarrufundan 895 milyon lira, 30 bin ton yakıt tasarrufundan 286 milyon lira, 18 bin ton karbondioksit emisyonu azalımından 23 milyon lira, 109 milyon araç km azalmasından 6.9 milyon lira kaza maliyeti tasarrufu." Hesabın iki kalemini kişi başına da ortaya koyan Arıoğlu, "Sürücüler çift yönlü günlük geçişlerinde 17.72 lira yakıt, 25 lira zaman tasarrufu sağladı" diye konuştu.

15.6 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Avrasya Tüneli'nden geçen kadar geçmeyenlerin de yararlandığının altını çizen Arıoğlu, "Çünkü, tünel devreye girince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde rahatlama yaşandı" diye konuştu. Tünelin 2017'yi 15.6 milyon araç geçişi ile geride bıraktığını kayden Arıoğlu, "Bize verilen garanti, yıllık 25.6 milyon araca denk geliyor. Bu durumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik geçiş söz konusu. Bu araçların bedelini devlet bize ödeyecek. Garanti kapsamında devletten 123 milyon lira alacağız" dedi.

GARANTİ BİTİYOR

Arıoğlu, geçen yılki en yüksek günlük geçen araç sayısının 65 bin 927 olduğuna işaret ederek, çarpıcı bir değerlendirme yaptı: "Belirlenen günlük geçmesi gereken araç sayısı 68 bin 500. İlk yıl bu rakama ulaşamadık. Ancak, ilk açılış günlerine göre geçen araç ikiye katlandı. Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık. Bu yıla ortalama günlük 45 bin araç geçişiyle girdik. Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız. 2019'dan itibaren devletin bize fark ödemesi biter. Ayrıca, garantiyi aşan gelirin yüzde 30'unu devlete ödeyeceğiz." "Ücreti indirip, geçen araç sayısını artırmayı düşünmüyor musunuz?" sorusunda topu kreditör bankalara atan Arıoğlu, "İndirime devlet sıcak bakabilir. Ancak, bu proje için kredi alıp, gelir garantisi verdiğimiz bankalar var. Onların iznini almadan indirim yapamayız" dedi. Tünelin günlük kapasitesinin 110 bin dolayında olduğuna da dikkat çeken Arıoğlu, "Tünel fiyatı indirip, aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, 'niş' bir ürün gibi. Yani, trafikte asıl işine yarayanlar kullanır" diye konuştu.

ORTAKLAR TEMETTÜ ALMIYOR

Ataş Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli'nin maliyetinin 1.3 milyar dolar olduğunu anımsatıp, sürdürdü: "18 yıl vadeli, 960 milyon dolar kredi kullandık. Krediyi veren bankaların çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. 2017'de 70 milyon doları faiz, 30'u ana para olmak üzere 100 milyon dolar ödedik" dedi. Ataş'ın kâr eden bir şirket olduğunu kaydeden Arıoğlu, "Ancak, ortaklar olarak temettü almıyoruz. Tamamı borç ödemeye gidiyor" dedi.

BİZ DE GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDÜYORUZ

Başar Arıoğlu'na Avrasya Tüneli'nden ücretsiz geçiş hakkı olan araçları sorduk, mevzuata bakıp, "Ambulans, itfaiye araçları ve Cumhurbaşkanlığı makam aracı" diye sıraladı. Cumhurbaşkanı'na eşlik eden diğer araçların geçiş ücreti ödediğini ifade eden Arıoğlu, "ATAŞ'ın ortakları ücret ödüyor mu?" sorusunu ise, "Ortaklar olarak biz geçiş ücreti ödüyoruz. İşletme araçları ödemiyor" şeklinde yanıtladı. İlk ay yüzde 5.92 olan, Nisan 2017'de yüzde 6.77'ye çıkan ihlalli geçiş oranının 2017 sonunda yüzde 2.38'e indiğine dikkat çeken Arıoğlu, "Söz konusu sürücülere 15 gün süre tanınıyor. Ödemeyenler için işin icraya kadar yolu var. Çünkü devlet 'alacağımın peşine düş' diyor" diye konuştu.