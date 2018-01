Yıldırım: Milletimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz

İstanbul trafiğine önemli bir soluk kazandıracak olan Kasımpaşa - Hasköy Tüneli bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Sürekli eserler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Yorulmak nedir bilmeden milletimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 km'yi buldu. Bunların çoğu son 15 yılda yapıldı. 7 büyük eseri kazandırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim köprüsü, İstanbul Ankara hızlı trenini tamamladık. Osmangazi köprüsüyle İzmit körfezini birkaç dakikada geçilir hale getirdik. İstanbul'un çılgın projesi Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz.

Biz bu milletin desteğiyle duasıyla her türlü hizmeti geciktirmeden yapacağız. Bu günlerde ülkemiz güney sınırlarıundan bazı tacizlere saldırılara maruz kalıyor. Buna karşı TSK kahraman mehmetçiğimiz milletimiizn başına bela olan can ve mal güvenliğine tasallut olan bu eşkiya sürülerine hakettiği dersi vermek için Afrindeler. Orada terörün başını ezineye kadar bu faaliyetler sürecek. Hudutlarımızın güvenliği milletimiizin can ve mal güvenliği tam anlamıyla sağlanıncaya kadar operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin terörün başını ezene kadar bu operasyonlar sürecek"

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği ve kamulaştırma işleri yine İBB tarafından yapılan proje ile bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.

6 BİN 507 METREYİ BULUYOR

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m'lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m'lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.'yi buluyor.

40 BİN ARAÇ

Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yol, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak.

ULAŞIM SÜRELERİ KISALACAK

Kasımpaşa Hasköy Tüneli'nin açılması ile birlikte başta Taksim bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yoluna gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak.

TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Tünelin Haliç ile Galata Bölgesindeki turizme sosyo-ekonomik açıdan büyük katkı sağlaması bekleniyor.