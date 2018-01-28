İstanbul trafiği için hayati adım

İstanbul trafiğini rahatlatacak Sütlüce ile Kasımpaşa
arasında yapılan Kasımpaşa Tüneli hizmete açıldı. Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yol, tünelle beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşacak. 6 bin 507 metreyi bulan tünelle, bölgeden 1. Çevre Yolu'na çıkacak araçların ulaşım süresi kısalacak. 190 KM'LİK TÜNEL HEDEFİ
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tünelin İstanbul trafiğini rahatlatmak için başlatılan 16 tünel projesinin en önemli etaplarından biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İstanbul trafiğinde araç kullanan herkes, tünellerin rahatlık sağladığını biliyor. Hizmete girenlerin yanı sıra yeni projelendirilen tünellerle İstanbul için toprağın altında yepyeni bir ulaşım alternatifi oluşturuyoruz. İstanbul'un toprağının altını da güzelleştiriyoruz" diye konuştu.
Karaköy-Beyoğlu tünel hattının dünyanın ilk metro
hatlarından biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu tünelin devamını getiremediğimiz için İstanbul yakın zamana kadar tarihi güzelliklerinin yanında trafik çilesiyle de meşhur bir kent olarak hafızalarda kalmıştır. Biz bu boşluğu doldurmak için çalışma içindeyiz. Şu ana kadar tünellerde 17 kilometreyi bulduk, metroda 160 kilometreyi geçtik. Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 68, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır. Daha sonrası için 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre yeni raylı sistem projemiz vardır. Böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik raylı sistem uzunluğu ile İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız" şeklinde konuştu. YOL MEDENİYETTİR
Türkiye'de ulaşım alanında yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, "Türkiye yüksek hızlı tren
kavramıyla bizimle tanıştı. Bunlar yolun medeniyet olduğunu bilmiyordu. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir başta olmak üzere çok sayıda hızlı tren hattı inşaatı sürüyor. Hava taşımacılığı da ulaşımda gerçekleştirdiğimiz bir devrimdir. Geldiğimizde 26 havalimanı vardı, bunu 55'e çıkardık. Uçak sayımız 150'ydi şimdi 517... Dünyada en fazla noktaya uçan bir numaralı havayolu Türk Hava Yolları. Yolcu sayımız 193 milyona çıktı" dedi. 6 BİN 507 METRE
Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 2 bin 550 metrelik çift tüplü Beyoğlu-Kasımpaşa Tüneli, 3 bin 817 metre bağlantı yolu ve 140 metrelik aç-kapa tünelle beraber toplam 6 bin 507 metreyi buluyor. Tünelin Haliç ile Galata bölgesindeki turizme katkı sağlaması bekleniyor. Tünelle birlikte başta Taksim bağlantısı olmak üzere, bölgeden 1. Çevre Yolu'na gidecek ve gelecek araçların ulaşım süreleri kısalacak. KADERİMİN İSTANBUL'DA YAZILMASINDAN BAHTİYARIM
Cumhurbaşkanı,
İstanbul sevgisini
anlatırken, "Kaderimin
Kasımpaşa ve
İstanbul'da yazılmış
olmasından çok bahtiyarım.
Belediye başkanlığımdan
itibaren
milletimize hizmet
ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından kendi kullandığı makam otomobiliyle Başbakan Yıldırım'la birlikte tüneli geçti.