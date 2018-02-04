ŞEREF OĞUZ

Kültepe Ekonomi Zirvesi için Kayseri'deyiz. Kürsüde Bakan Mehmet Özhaseki var; "Son 10 yıl içinde dünyada yapılan en büyük yatırımların 6'sı Türkiye'dekiler…" Eski Bakan Taner Yıldız ise "uluslararası sermaye küreselleşirken uluslararası siyasetin ulusallaşması" sürecinde Türkiye'nin taşıdığı potansiyellere vurgu yapıyor.

Zeytin Dalı operasyonu ile gözlerin üzerimize kilitlendiği dünyada bizler, yüklendiğimiz riskler ve taşıdığımız potansiyelleri daha sık tartışır olduk. Bu, eskiden yapılmıyordu. Şimdi eksiklerimizi saklamadan fakat artılarımızı abartmadan masaya yatırmayı fazlaca dener olduk.

Bana göre bu, bizleri kuru sloganların ötesine taşıyacak ve kendimizi küçümsemeyi sonlandıracak tutumdur. ASKON'un Kültepe Ekonomi Zirvesi, bu çerçevede faydalı olmuştur ve benzeri yaklaşımları çoğaltma gereği doğmuştur.

Başkan Hasan Ali Cesur, bu zirve ile milli ve yerli kavramlarının ekonomik çevrelere kazandırılması ve bu bakış açısıyla şekillenecek stratejilere ihtiyaca vurgu yapıyor. İçini boşaltmadan, kullanışsız moda ifade haline getirmeden…

Benim yönettiğim Milli Savunma Sanayiinde Yaşanan Gelişmeler Panelinde ASELSAN'dan Prof. Dr. Mehmet Çelik, şimdiden küresel dev haline gelen şirketimizin gelecek planlarını anlatırken, 4'üncü nesil üniversite örneği, Aselsan Akademisi'nden ve insan kaynağının öneminden bahsediyor.

Havelsan'dan Prof. Dr. Mustafa Alkan, siber savaşların hükmettiği dünyada yerli yazılımın öneminden söz ederken, bu alanda geliştirmek zorunda olduğumuz tedbirleri sıraladı. ASPİLSAN'dan İlhan Bölük ise mobil enerji sistemleri ve enerji saklamaya yönelik pil hücresi üretmenin hayati rolüne vurgu yapıyor.

Malum Kayseri, ilk ticari anlaşmaların kil tabletlere işlendiği kadim Anadolu kenti ve ticaret kültürünün beşiği… Perakende sektöründe yerli ve milli olmanın öneminden söz ederken Orka Holding'den Süleyman Orakçıoğlu; "Araplara kum, Türklere lokum satmadan tüccar olunmaz" örneğini veriyor ve devam ediyor;" İtalyan'a ayakkabı satmadan da marka olunmaz."