ŞEREF OĞUZ

Terör örgütü DEAŞ'ı ben öteden beri çokuluslu şirket gibi düşündüm. PKK da bu şirketin çözüm ortağı gibi davrana geldi.

Ancak son yıllarda bu çokuluslu şirket ile mücadele(!) etme bahanesiyle PYD türedi. Aslında PYD, PKK'nın Suriyecesi.

DEAŞ adlı çokuluslu şirketin yönetim kurulunda sandalyesi olanların, aynı zamanda bu örgütle mücadele eden PKK (diğer adıyla PYD) ile farklı bir çözüm (!) ortağı haline geldiğini görüyoruz. Kahraman ordumuzun Zeytin Dalı operasyonu ile terörizmi temizleyip barışa koridor açma gayreti karşısında kurulan yeni bir kamp; PKK-PYDABD terör ortaklığı...

Bu şer ittifakıyla mücadele, karakteri gereği farklı alanlarda sürüyor ve güvenlikten ekonomiye, diplomasiden eğitime, siyaset ve sosyal hayata kadar etkisi söz konusu... Tematik çeşitliliği yanı sıra bölgesel, coğrafi farklılıklarla ülkelerden, şehirlerden, sınırlar ve sınır ötesinden söz ediyoruz.

Terör uzmanı Dr. Nihat Ali Özcan, Zeytin Dalı operasyonunu, iki ülke orduları arasında yürütülen, konvansiyonel, simetrik bir mücadele olmadığını belirtiyor: "TSK, kuvvet yapısı, büyüklüğü, lojistik, emir-komuta zinciri, normlarıyla düzenli bir ordu. PKK-PYD ise düzensiz, askeri eğitimi zayıf, lojistiği kurallara bağlanmamış, sivillerle iç içe ancak bir düzenli orduda görülebilecek sofistike silahlara sahip." Burada dikkate değer nokta, tanksavarlar ve omuzdan atılan alçak irtifa hava savunma füzelerinden sınır karakollarına, şehirlere atılabilen roketlerin varlığıdır ve tarafların niteliği dikkate alındığında tipik bir asimetrik mücadelenin varlığıdır.

ABD'nin bölgeye sevk ettiği 5 bin TIR silahın, çözüm ortağı gibi davrandığı PKK'yı (diğer adıyla PYD) donatması, Zeytin Dalı'nın ister istemez kendisine de uzanacağını gösteriyor. Bugün Afrin, yarın Münbiç ve orada fotoğraf çektirmeyi maharet sayan ABD ile sıcak temas...

Son söz: Zeytin Dalı'ndan rahatsız olan "pirincimizdeki beyaz taşlara", Biz Münbiç'e girmezsek PKK- PYD- ABD terör ortaklığı, Hatay'a girecektir, haberiniz olsun...