ŞEREF OĞUZ

Neyi konuşursan onu büyütürsün.

Öğrenilmiş çaresizlik yöntemiyle eğer size sürekli eksikleriniz gösterilir ve siz de sürekli onları "tamamlama telaşına" kapılırsanız, artılarınız güme gidebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar" diyor. Doğrudur.

Bunu son zamanlarda yaşadıklarımız ispat ediyor zaten.

Roma sokaklarında Romalıların "ABD'nin karizmasını çizdiniz" vurgusu bende farklı çağrışımları uyandırdı. Acaba bizler, bize dayatılan "eksikler listesi" ile çaresizliği mi öğreniyoruz? Acaba bizler, iyi ve güçlü yanlarımızı gözden uzak tutarak potansiyellerimize erişmemeyi mi sağlıyoruz?

Örneklere buyurun: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirdiği kabiliyetleri, Afrin'de nihayet dünyanın gözüne sokabildik.

Kötü müttefik bizi sektör sahibi yaptı ve şimdi savunma sanayimiz, göz kamaştırıcı yükselme trendinde...

Dünyadaki dizilerin üçte biri bize ait ve dizi ihracatında küresel arenada ikinci sıradayız, yakında ABD'yi geçeceğimiz hesaplanıyor. Şili'de dizimiz yayınlandığı ilk haftada 100 kız bebeğe "Elif" adı konulmuş. 140 milyon Hintli bizi izliyor ve Afrika'dan Amerika'ya 6 kıtaya hayat tarzımızı benimsetiyoruz.

Coğrafyamızın bize sunduğu tehditlere öylesine kapıldık ki avantajlarını göremiyor, fırsatları gelirken ve önünü keserek yakalayamıyoruz. Dar gövdeyle gezegenin üçte birine, geniş gövdeyle dünyanın her yerine uçabilen THY'miz var.

Pasifik Yüzyılının altın projesi Kuşak Yol'un "orta koridoru" bize ait ve yeni İpek Yolu'nun hakkını vermek için İstanbul Boğazı'nı 3 kez üstten 3 kez alttan geçmekle kalmadık, Körfez'i aştık Çanakkale'yi de inşa ediyoruz.

Bize "yapamazsınız" dedikleri her şeyi yapmaya başladık. Bizi "yetersiz" buldular, dinlemedik. İçimizde "yurdum insanı" diye kendimizle alay edenlerimizin aksine, özgüveni yeşeren bizler, mucizeler inşa etmeye başladık.

"Kahretsin hâlâ kriz çıkmadı" diyeninden "S&P notumuzu düşürdü" müjdecisine(!) "bizden adam olmaz" nakaratına dek... Bilimi, uzayı, kalkınmayı, zenginliği, demokrasiyi ve daha nitelikli Türkiye talebini aşağılama fesadının şifresidir "yurdum insanı" ibaresi..

İyi ki Afrin'deyiz diyorum. Zeytin Dalı ile teröre karşı durup barışa yol açan Mehmetçik'in yaptıklarını, dünya takdir ediyor da bizim andavallılar küçümsüyor.

Türkiye, pirinçteki beyaz taşları ayıkladıkça dünya "uyanan devi" daha net algılayacaktır.