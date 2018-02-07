Faizde bu üçlü aktif rol alsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerle ilgili yeniden zirve yapacaklarını belirterek, “Burada Merkez Bankası, BDDK ve devletin bankaları aktif rol almak zorunda” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz zirvesinin ardından ekonomi bürokrasisinin çalışma yaptığını belirterek, "Bu tamamlandıktan sonra yeniden bir araya geleceğiz. Burada birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır" dedi.



BU KAFAYLA İNMEZ

Vatikan-İtalya temaslarının ardından uçakta bulunan gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu vurgulayarak, "Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Şu anda yüzde 16, 17, 18, hatta 20'nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Bunların olduğu bir finans sektörü içinde, yatırımcı nasıl olacak da işin içine girecek? Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Geçenlerde bir banka kârını açıklıyor: 6 küsur milyar TL. Şimdi biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Buna çalışırken orada ezilen kim? Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor; krediyi alan değil aslında tüketici eziliyor. Krediyi alan, öyle veya böyle işini çeviriyor; çeviremiyorsa da batıyor" diye konuştu.







ATAK'TA AKSAMA OLMAYACAK

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşmede 20 milyar dolar olan ticaret hacminin gündeme geldiğini anlatan Erdoğan, "İki ülkenin toplam nüfusunun 140 milyon olduğu düşünülürse, söz konusu rakam kapasitenin çok altında. 'Ticaret hacmini yükseltmemiz lazım' dedik. Onlar da aynı kanaatteler. Biz, iktidarımız zamanında en önemli savunma anlaşmasını İtalya ile yaptık. Agusta Westland firmasıyla yapılmış helikopter anlaşması bunlardan biridir. Bu helikopterlerin üretim bandında aksama olmasın, üretim daha yoğun bir şekilde devam etsin istiyoruz. Bu hususu kendileriyle konuştuk. Başladığımız andan itibaren 29 ATAK helikopteri ürettik. Görüşmede bunu aksatmayacağına dair kendilerinden söz aldık. İtalya'nın Maraş'taki savunma sistemi konusu var. Kendilerinden bunun Eylül 2018'e kadar uzatılmasını rica etmiştik. Bu da uzatıldı" dedi.



ENİ HASSASİYETİNİ İTALYA'YA İLETTİK

İtalya Başbakanı ile görüşmede enerji konularının da gündeme geldiğini hatırlatan Erdoğan, "İtalyan ENİ şirketi konusundaki hassayetimizi ifade ettik. ENİ'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların yanlışlığına dikkati çektik; zira orada doğalgaza yönelik çalışmalar, Kuzey Kıbrıs'a da bize de bir tehdit oluşturuyor. Oradan çıkacak gazda sadece Rum kesiminin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakkı vardır. Uluslararası hukukun da gereği olan bu hakkı sonuna kadar arayacağımızı belirttik. Türkiye olarak bu hususta KKTC'yi yalnız bırakmayacağımızı, sondaj gemimizle, tüm imkanlarımızla oraya gideceğimizi hatırlattık" dedi.



2020'DE FÜZE SİSTEMİNDE GÜÇ OLACAĞIZ

İtalya-Fransa-Türkiye'nin ortak olduğu, 2020'lerin ortalarında üretilecek hava savunma sistemini de konuştuklarını söyleyen Erdoğan, "Bu gerçekleştiğinde, savunma füze sistemlerinde çok ciddi bir güce sahip olacağız. S-400'lerle ilgili süreç de zaten başladı. Türkiye olarak, tüm bunlar sayesinde güvenlikte güçlü bir konuma ulaşmış olacağız. 2020- 2021 yıllarına hele hele 2023'e ulaştığımızda, inşallah kendi güvenliğini alabilen, temin edebilen, tesis edebilen bir ülke haline gelmiş olacağız" dedi. Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransaİtalya ortak konsorsiyumu Eurosam şirketi ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.



ALMANLAR İLE ANLAŞMA SİNYALİ VERDİ

Türkiye'nin savunma sanayisinde tek bir yere bağımlı kalmak istemediğini anlatan Erdoğan, "İtalyanlar ve Fransızlar'la olduğu gibi Rusya ile de attığımız adımlar olabiliyor. Başka ülkelerle de atacağımız adımlar olabilir. Almanlarla da atmayı düşündüğümüz adımlar var. Sıkıntıları bir miktar gidermiş durumdayız. Yeni gelişmeler ışığında Almanlarla da inşallah süratle yeni adım atacağız" dedi. Leopar tanklarının tamir ve bakımını Türkiye'nin yaptığını, Altay tanklarının ihale sürecinin de başlamak üzere olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Altay'ın üretiminin başlamasıyla, Leopar tanklarının tamir ve bakımlarıyla, çok güçlü bir kara harekatını takviye edebilecek konuma gelmiş olacağız."