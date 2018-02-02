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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ‘’ toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, "Cumhurbaşkanlığında dün ekonomi toplantısı gerçekleşti; toplantılara devam etme, leri düşürecek reformları yapma kararı alındı" dedi.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ‘faiz’ toplantısı yapıldı

Ertem, TRT Haber'in canlı yayınında yaptığı konuşmada, lerin yatırım yapılabilir seviyelere gelmesi gerektiğini söyledi.

"REFORMLAR KONUSUNDA KARARLAR ALINDI"

"Cumhurbaşkanımız faizler ve yatırımlar konusunda bir toplantı yapacağını belirtmişti, o toplantı yapıldı ve devamı gelecek" diyen Ertem, "Faiz dinamiklerinin yukarıdan alınacak kararlarla inmeyeceği çok açık, bu ekonominin dinamikleri ve piyasanın gereklilikleri çerçevesinde oluşması gereken bir durum. Dün akşamki toplantıda reformları yapma konusunda kararlar alındı" şeklinde konuştu.

HAZİNE'NİN ADIM ATMASI GEREK

2018'in doğrudan yatırımların yılı olacağını ve faizlerin de düşeceğini belirten Ertem, "Bu yıl Hazine'nin de faizleri aşağı çekecek adımları atması gerektiğini düşünüyoruz, bunu da yapacaktır. Ayrıca bütün kurumların, özellikle de kamu bankalarının bu hassasiyetle davranması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ertem, "2018'de Hazine bankalara inovatif yaklaşımla yeni imkanlar sağlayabilir, bu konuda da çalışıyoruz" bilgilendirmesini yaptı. Ertem, "Rekabetçi ve banka sisteminin reel sektörü desteklemesi konusunda öyle bir piyasa yaratacağız ki bankacılık sistemi oraya yönlenmek zorunda kalacak" dedi.

TOPLANTIYA, YILDIRIM, ŞİMŞEK VE ÇETİNKAYA DA KATILDI

Reuters'ın geçtiği habere göre, Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomide iştişare toplantısına, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, kamu bankaları yöneticileri ve bazı bürokratlar katıldı.

Toplantıda ayrıca kredi genişlemesi, kapsayıcı büyüme, ihracat artışı, reformlar ile büyüme ve yatırımların artışı için atılacak adımlar değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ‘faiz’ toplantısı yapıldı
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