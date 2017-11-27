Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz ve döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şimdi birkaç temel veri ile geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini hatırlatmak istiyorum. 2003-2016 yılları arasında yüzde 5.7 büyüdü. Gelişmekte olan ülkeler arasında en başta yer alıyoruz. 2016 yılında dahi yüzde 3.2 oranında büyüme elde ettik.

2017 BÜYÜMESİNİN YÜZDE 7 OLMASI KİMSEYİ ŞAŞIRTMAYACAK

Bu yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5.2'yi yakaladık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha büyük oranlar bekliyoruz. 2017 büyümesinin yüzde 7 olması kimseyi şaşırtmayacaktır. İnşallah az bir gayretle 1 trilyon dolara ulaşacak durumdayız. Bunu sizlerle beraber yaptık, devam edeceğiz.

Milli gelire göre dünyanın 17'nci, satınalma parametresiyle dünyanın 13'ncü büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmek. Bunun için mevcut durumumuzu ikiye katlamamız yeterli olacaktır.

BİR DOLARIN 7500 LİRALARA ÇIKTIĞI GÜNLERİ NEDEN KONUŞMUYORSUNUZ?

Bugün "döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı" diye karalar bağlayanlar 15-20 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin bir gecede beş on kat arttığı günlerden biz buralara geldik. Şimdi konuşuyorlar ,"kur şöyle arttı böyle baskı yaptı" bütün bunları konuşuyorsunuz da bir doların 7500 liralara çıktığı günleri neden konuşmuyorsunuz? Şu anda biz güçlüyüz."

2 KAT BÜYÜMEMİZDE BİR ENGEL YOKTUR

Geçtiğimiz 15 yılda neredeyse 3.5 kat büyümüş Türkiye'nin önümüzde 6-7 yılda 2 kat büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur. Netekim kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması, üretimdeki artışın ve büyüme eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.



İstihdam konusunda ise aslında çok ciddi bir başarımız var. 2005 yılında 19.6 milyon olan istihdam edilen kişi sayısı bugün 28.8 milyona çıktı.

KADINLARIN VE GENÇLERİN İŞGÜCÜNE KATILIMININ YÜKSELMESİ BİZİ DAHA DA GÜÇLÜ KILAR

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı öyle yüksek seviyelere ulaştı ki işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye çıkaramadık. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının yükselmesi bizi daha da güçlü kılar. Bizim görevimiz, daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirmek.

İHRACAT REKOR KIRDI

Mesela ihracat son günlerde çok güzel haberler aldığımız başka bir alan. Yaşanan olumsuzluklar sebebi ile 143 milyar dolara kadar geriledi. Bir rekora doğru gidiyoruz. Ekim ayı itibarıyla 15 milyar dolarlık artışla 154.2 milyar doları buldu. 2017 ihracatının 155 milyar doların üzerine çıkması muhtemeldir. Daha önce ithal ettiğimzi ürünlerimizin artırıp kendimiz yapabiliyor hatta bunları ihraç edebiliyor hale geldi.

TURİZMDE KAYIPLARI TELAFİ ETTİK

Turizmde de kayıplarımızı telafi ettik. Eylük sonu itibarıyla turist sayısında 25 milyonu, turizm gelirinde de 20 milyar doları geride bıraktığımız bir sezon yaşıyoruz. 30 milyar doların üzerine de çıkacağız. 36 milyon turist ve 34 milyon dolara ulaşmış bir ülke olarak, çok mesafemiz var.

BİRİLERİNİN FAİZDEKİ ANLAYIŞINA KATILMIYORUM

Merkez Bankası rezervlerimiz... Şimdi yeniden 17 ila 120 milyar dolar arasında bir yere ulaştık. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. BFaizler, benim ekonomide en çok muzdarip olduğum alanı oluşturuyor. Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar bilesiniz ki güven esaslı yarışa girecektir.

HALA DİMDİK BİR TÜRKİYE EKONOMİSİ VARDIR

Ayağımıza takılan onca çelmeye, yapılan onca ihanete rağmen hala dimdik bir Türkiye ekonomisi vardır. Bu milletin mayası sağlam olduğu gibi ihanet tohumları da bizde kök salamaz. Milletimiz kimin ne olduğunu bir bakışta anlar. İnşallah şimdi aynen o dev projelerle o çılgın projelerle yolumuza devam.

SİZİ BÖLMEK İSTEYENLER OLABİLİR

Ticaret odamızın birliğini beraberliğini dayanışmasını çok önemsiyorum. Sizi bölmek parçalamak isteyenler olabilir. Bunlara sakın ha fırsat vermeyin. Çünkü buralar artık bir FETÖ darbesi daha asla yememeli.