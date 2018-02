ŞEREF OĞUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin vaadi çok başlılığı teke indiren, vesayeti kaldıran ve koalisyonları dışlayıp sürdürülebilirliği sağlayarak Türkiye'yi yüksek büyüme vitesine çıkarma yolunda taşıdığı dinamiklerdir.

Eğer Türkiye ilk 10 ülke içine girecekse, bunu mevcut vasat ve sıradan süreçlerle başaramazdı zaten.

Burada sorun mevcut sistemi, bütün kurumlarıyla dönüştürme sürecinde vasatı teşhis ve aleladeyi fevkalade ile değiştirmenin sancılarıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekasını temin ve terörü bitirip barışa yol açma gayreti, hepimizin göğsünü kabartmakla kalmıyor, vasatlıktan kurtulup, yetenekleri sıra dışı olunca zaferin ne derece kolaylaştığını da bizlere gösteriyor.

Peki, sıra dışı olmak mı gerekir? Evet üretimi baş tacı etmek, sırtımızdaki kenelerden paçalarımızdaki prangalardan ve safralarımızdan kurtulmak gerekir. Vasat ülke olmak nedir peki? Olağanüstü başarılar yerine sıradanlıkla, vasatlıkla yetinmenin adıdır.

Pi sayısını vasati 3 alırsan, uzaya çıkamazsın. Bilgi yerine kanaat ile yetinirsen, vasat kalır, kıt kanaat geçinirsin.

Vasat öğretmenin vasat öğrencisi, vasat yöneticinin yanında işe başlayan vasat çalışan... Bireyleri vasatlardan oluşan bir şirket için vasatlık, bu yüzden kader olur.

Üretimin kenesi olarak üçüncü sıraya vasatlığı almamın sebebi, tam da budur. Her toplumun %2'si, sıra dışı zekâlardan oluşur. Sorun, bu %2'ye ne yaptığına dairdir. Eğer onu olağanüstü eğitir, sıra dışılığını besler ve sıra dışı işler yapsın diye sıradanların yöneticisi yaparsan, vasat gelir tuzağından çıkarsın.

Ya da vasati 50 çöp ile yetinir, küresel rekabette kırık çöpü çeker, uygarlığı ıskalarsın.

Vasat ortalama demek... Hem de ölümcül ortalama...

İnsan başını eksi 25 derecede soğut, ayağını artı 100 derecede kaynat, göbeği ORTALAMA 37.5'tir ama ölüdür. Çok iyileri, iyileri ayrıştırmadan, yeteneksiz ve kötülerle harmanlamak tam da budur.

Ortalamayı tutturmuş, vasatı sağlamış ama olağanüstü başarıyı öldürmüşsündür.

Zeytin Dalı operasyonunda sıra dışı başarıyı, sıra dışı yeteneği, sıra dışı cesareti ve sıra dışı zekâsıyla götüren askerimize bakın. "Bizi beklemeyin, Afrin'e nazar değmiş, kurşun dökmeye gidiyoruz" sözünü vasat asker söyleyemez. Bu ancak fevkalade cesaret ile mümkündür.

Ordumuzun bu başarısı gösteriyor ki vasattan çıkınca zafer kolaylaşıyor.

Sadece operasyon sahasında mı? Bana göre her alanda... Devlet kademelerinde, özel sektörde, eğitimde, iş hayatında, finansta, ticarette, ihracatta vs.

Kem alât ile kemalât (sıradanlıkla mükemmellik) olmayacağına göre ortalamanın üzerine çıkmak için her alandaki vasatlıklarımızla yüzleşmemiz şart. Askerimizin vasat dışı "fevkalade" tutumunu pekâlâ benimseyebiliriz.