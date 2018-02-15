ŞEREF OĞUZ

Ülkemizin bekası için teröre karşı yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda, barışa koridor açmak için sınırımızın dışında mücadele sürüyor.

Mehmetçik dış görevde elinden geleni yapıyor, şehit düşüyor, gazi oluyor. Amaç, Türkiye'nin güvenliğini sınırın ötesinden sağlamak...

Biliyoruz ki bu operasyonlar, gerektiği kadar sürecek ve Mehmetçik bu dış görevinde, Zeytin dalını gidebileceği yere kadar uzatacak. PKK- PYDABD terör ortaklığına karşı dış görev yalnızca Mehmetçik'in işi mi? Bizler şehitlerimize üzülmek dışında neler yapabiliriz?

Tehdit altında olan sadece cephe değil, ülkemiz, hepimiz...

Biliyoruz ki bu uzun soluklu mücadele, sağlam irade kadar, güçlü ekonomi ve yetenekli savunma sektörüyle yürüyecektir.

Ekonominin ulaştığı dinamizm bunu sağlayacak güçte ve dış görev aynı zamanda 70 bin ihracatçımızın üzerinedir.

Dış görev, küresel şirketlerimizin kendi eko sistemleri ve iletişim ağlarındadır.

Kamu diplomasisi dışarıyla işi, teması olan herkesin boynunadır. Finansçısı, yatırımcısı, işadamı, öğrencisi dâhil herkesin...

Bu süreçte en fazla sorumluluk üstlenen ise ihracatçımız olacak. Zira teröre karşı sıkılan her kurşun, yerli milli silahlarımız kadar ülkeye döviz girmesini gerektirir.

Bunu da yapacak olan ihracat akıncılarımızdır. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eğilim araştırması 2017, 4'üncü çeyrek gerçekleme ve 2018 1'inci çeyrek beklenti anketi, firmalarımızın dörtte üçünün "anlamlı artış" beklediğini gösteriyor.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi "2013'ten bu yana yürütülen çalışmada ihracat artışı bekleyen firmaların oranı, bu denli yüksek olmadı" diyor ve şubatta rekor artış bekliyor.

Bir başka sevinçli haber, ihracatçımızın üçte ikisinin, 2017'de daha önce ihracat yapmadığı ülkelere satış yaptığı, yarıdan fazlasının birden fazla yeni pazara girdiğidir.

Bu anket, gözbebeğimiz ihracatçının Mehmetçik gibi zaten dış görevde olduğunu gösteriyor. Tıpkı cephedeki Mehmetçik'in ileri karakolları gibi, ihracatın akıncı TİM'leri, "Türkiye Ticaret Merkezi" kuruyor.

Büyükekşi, 2017'de 28 ülkeye gidildiğini, bu yıl en az 30 ülkeye yerleşeceğimizi söylüyor.

Mehmetçik'in hedefi, Afrin sonrası Münbiç ve son terörist tehdidi silinene dek kadar gitmek... TİM'in hedefi de öncelikle ABD, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere... Amaç, dış ticarette açığı kapamak ve daha yüksek cirolar yanı sıra katma değeri yüksek mal satmak. Bu sayede ekonomiyi güçlü kılmak, Mehmetçik'e arka olmak...

Bu arada bir hatırlatma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış görevi sadece Mehmetçik'e değil, ekonomi örgütlerimize de verdi. Misal TÜSİAD'ın Avrupa, MÜSİAD'ın Afrika görevleri aldığını biliyorum.

Acaba onlar ve diğer ekonomi STK'larımız dış görevlerinde ne yapıyor?

Takipteyim.