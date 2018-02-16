ŞEREF OĞUZ

Trafik cezalarında belirgin artış söz konusu...

Amaç karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek. Kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı gibi kurallara uymayanları cezalandırmak kadar doğal bir şey olamaz.

Ancak pratikte yaşanan sorun, cezaların veriliş sürecindeki "pusu" yaklaşımı... Bundan 2 yıl önce Ordu'dan geçişte, 17 farklı ceza aldım ve 5 bin liradan fazla ödedim. Ben Ordu'dan roketle geçmedim ve hız tabelalarına uymaya gayret ettim. Gözden kaçırdığım, belediye başkanı ve onun işbirlikçisi Tedes'in sürücüleri pusulamasıydı.

Bu soygun düzeneği şöyle çalışıyordu:

Hız limiti 110 deniyor. Tam siz o hıza ulaşmışken, 150 metre sonra (yazı ile yüz elli) kenarda yeni bir tabela; "hız limit bölgesi 50." Peki sonra? Aniden 80'lik yeni limit, derken 30'luk başka bir tabela... Çoğu hız tabelasının ağaç veya refüj arkasına saklanması da cabası...

İçişleri Bakanı'nın müdahalesiyle Tedes tuzakları sökülmüş ancak yüz milyonlara varan cezalar kesilmiş ve ödenmişti. Şimdi Tedes yok onun yerine Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) var. Emniyet Genel Müdürlüğü, sistemin revize edildiğini duyurdu.

Yalnızca İstanbul'da İBB, 171 kırmızı ışık, 101 emniyet şeridi, 53 ortalama hız, 27 ters yön, 98 park, 16 tramvay yolu, 9 ofset tarama, 3 yaya geçidi, 1 taralı alan, 6 dönüş yasağı ihlalini tespit eden 485 sabit, 11 mobil EDS cihazı kurdu.

TEDES denen sistemi kullanan bazı belediyeler, sürücüyü uyarmak yerine pusuya düşürerek milyonlarca liralık ceza kesmiş ama trafik kazalarını azaltamamışlardı. Teknolojiyi pusucu zihniyetin emrine vermekle olmuyormuş.

Yeni sistemde göz önüne alınması gereken EDS cihaz sayısından ziyade cezaların hakkaniyeti, pusu kurmak yerine uyarılar ve daha da önemlisi, trafiği zora sokan kent haydutlarını trafikten ayıklama olmalıdır.

Emniyet şeridini fütursuzca kullanan, "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye polise diklenen haydutlar, sinyal kolundan habersizler ve daha da önemlisi trafikte kurallara uymamayı maharet sananlar, son EDS revizyonu işe yarar umarım. Sürücüyü uyarın, bilgilendirin, uymayanı cezalandırın ama yeter ki pusu kurmayın.