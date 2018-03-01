ŞEREF OĞUZ

Sabah Yazarlar Kulübü olarak Japonya'nın başkenti Tokyo'dayız. Japon medyası, Türkiye yatırımcıları ve sivil toplum örgüt temsilcileri salonu hınca hınç doldurmuş... Mahmut Övür, Hasan Basri Yalçın ve rahatsızlığı sebebiyle son dakika gelemeyen Okan Müderrisoğlu'nun konuşmasını aktaran Fecir Alptekin ve Arman Varol ile 2 saat içinde siyasetten teröre, ekonomiden FETÖ faaliyetlerine dek olan bitenleri aktardık.

Gördüğüm, bizi Batı medyası üzerinden okuyan Japonların, aktardığımız Türkiye gerçeklerine son derece ilgi duyduğudur. Japonya, bu ülkedeki FETÖ unsurları yanı sıra Batı medyasının ülkemiz aleyhindeki algı operasyonlarının hedefi haline gelmiş.

Panele gösterdikleri ilgi, "Batı üzerinden değil, doğrudan iletişim kurulması" talebini şekillendiriyor. MÜSİAD Japonya Başkanı Dr. Mahmut Münir Güzel "böylesi paneller ve ticari ilişkiler arttıkça, iletişimimiz diri ve duru hale gelecek" diyor.

Panel öncesi Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan'ı ziyaret ettik. 3 aylık kısa sürede dahi, Türk-Japon ilişkilerindeki FETÖ tahribatını giderme yolunda önemli adımlar atılmış. İki ülke arasında 128 yıl öncesinden başlayan derin bağlarla bağdaşmayan ticaret hacminden o da şikâyetçi...

Turizmde 40 bine kadar gerileyen Japon ziyaretçimizin bu yıl 100 bine ulaşacağını tahmin ediyor Murat Mercan... Nitekim Japonya Seyahat Acenteleri Birliği Ankara ve İstanbul'u, terör saldırıları yüzünden aldıkları "gri listeden" çıkarıyor.

Murat Mercan, her yıl Tokyo'da tekrarlanacak ve finansçılarımızın da katılacağı roadshow planlıyor. Amaç, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin barındırdığı potansiyelleri Japonlara anlatmak... Ayrıca Osaka, Fukuoka ve Sendai kentlerinde 2 gün sürecek benzer etkinlikler düzenlenecek.

Başka bir etkinlik, 2019'un ikinci yarısında çok geniş bir Türk Kültürü organizasyonu... Japonlar bizlerin Tahran'dan yurttaşlarının THY ile tahliyesini unutmamışlar. Kültürel değerlerimiz bu ülkede son derece önemseniyor. Kültür etkinliği, misal Topkapı müzesindeki eserlerden bazılarının burada sergilenmesini de içerecek.

Japonya, Türkiye için son derece önemli bir ülke. Onlar için de bizlerin önemi yadsınamaz. Sabah Yazarlar Kulübü panelimiz, kamu diplomasisi yoluyla iki farklı coğrafyayı yaklaştıran adımlardan biri oldu.