ŞEREF OĞUZ

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'deyiz. Güneşli Cannes caddeleri, dünyanın dört köşesinden gelen gayrimenkul geliştiricileri ile dolu. Fuar ve kongre alanında Türkiye'nin belirgin üstünlüğü var. İstanbul çadırı yine fuarın gözdesi ve sektörümüzün temsilcileri, her yerde…

Modern İpek Yolunda, Türkiye'den Dünyaya Seyahat panelinde, küresel yatırımcılara ülkemiz ve taşıdığı fırsatları anlatıyoruz. Bakan Mehmet Özhaseki, eşsiz coğrafyamızın Avrupa başta olmak üzere dünyaya sunduğu imkânlardan söz ediyor; "rekabetin ülkelerden şehirler arasında yaşandığı günümüzde İstanbul başta olmak üzere kadim kentlerimizin dünya girişimcilerine sunacağı yeni zenginlik alanlarını kaçırmayın."

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Gaziantep'ten başlayıp dünyanın en büyük havaalanı projesine, İstanbul'a geliyor ve sadece yerli değil küresel yatırımcılarla birlikte büyümekten söz ediyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, MİPİM'in gözdesi İstanbul Çadırı'na davet ettiği girişimcilere, Kanal İstanbul'dan, yeni havaalanı ve diğer gayrimenkul projelerle oluşturulan yatırım iklimini anlatıyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, sadece gayrimenkul geliştiricileri için değil, turizm sektörü aktörlerinin, ülkemizdeki yeni iş ortamından yararlanabileceğine vurgu yapıyor; "turizm de dönüşüyor. Türkiye bu dönüşümün başat aktörlerinden ve birlikte kazanabiliriz."

Amstar Türkiye Başkanı Zafer Baysal, yabancı yatırımlarda Türkiye fırsatlarını anlatırken, yüksek büyüme, coğrafi konum ve bölgesel liderliğimizin getirdiği yeni iş kültürünü anlatıyor; "yakın gelecekte çok büyük atılımların yaşanacağı coğrafyamıza ilgi gösterenler asla kaybetmeyecek."

Son söz; şehirler savaşının ön plana çıktığı dünyamızda kadim kentlerimizin şansı, bizim görebildiğimizden daha da yüksek. Bunu, MIPIM'de konuştuğumuz yabancıların sözlerinden daha net anlayabiliyoruz.