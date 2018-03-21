ŞEREF OĞUZ

Dün Külliye'de 101 ilçeye doğalgaz dağıtım töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröre karşı kazandığımız zaferlere vurgu yapıyor: "Terör bittiği anda büyüme hızlanacak." Türkiye, artık bölgesinin yükselen gücü ve zirveye ulaşana dek duracak değiliz.

Ülkemizin taşıdığı potansiyeli dün Külliye'den dünyaya tanıtan Cumhurbaşkanı, "kazan-kazan anlayışıyla bir yandan biz kazanacağız diğer yanda Türkiye'ye yatırım yapanlar büyüyecek" diyor.

Nitekim son dönemde pek çok uluslararası kurum, ülkemizin yakın geleceğine dair tahminlerini "daha iyiye doğru" revize etmiş durumda.

Terör, 35 yıldır büyümemizden çalmakla kalmıyor, dikkatimizi dağıtarak, potansiyellerimize erişmemizi engelliyor. PKK'nın ülkeye verdiği zarar bir yana, Gezi gerginliği, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz işgal girişimi ve ekonomiye yönelik yığınca algı operasyonları, bize bir Türkiye'ye mal oldu.

8 yıldır bize yoğun maliyet yükleyen terörün bugün belini kırdık. Afrin'deki zafer yürüyüşümüzü, Münbiç ve devamında son terörist kalana dek sürdüreceğiz. Bunun anlamı, ülke kaynaklarının artık terör yerine ekonominin büyüme finansmanına akacağıdır.

Başka bir husus, bölgesinde barışı tesis etmek için çırpınan Türkiye'nin bunu başardığında oluşacak yeni zenginlik alanlarıdır. Yıllardır barajlanmış talepler, yıkılan kentlerin yeniden inşası, bölgedeki insanların günlük hayatının normalleştirilmesi sürecinde en büyük aktör, artık yabancılar değil bizler olacağız.

Şu anda dahi %7 düzeyindeki yıllık büyüme rakamının ben, tesis edilecek barış ile çift haneye oturacağına inanıyorum. Bu durumda bölgede yeni güç odakları oluşacak, misal Gaziantep, İstanbul'dan Ortadoğu'ya uzanan koridorda yeni ekonomik başkentlerden biri haline gelecek.

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Cesurlar bir defa ölür korkaklar her gün...

Hasan Celal Güzel; darbeci haydutlara karşı duruşuyla anıtlaşan bu cesur adamı ebediyete uğurladık. Sahibi olduğu Yeni Türkiye Dergisi'nde uzun yıllar yazarlık yaptım ve her sayısında aynı coşku ile söyleştik durduk: "Daha güçlü Yeni Türkiye." Nur içinde yat sevgili ağabeyim.