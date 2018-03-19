ŞEREF OĞUZ

Bundan 103 yıl önce bizi "hasta adam" diye niteleyip Çanakkale'yi geçmek isteyenlere karşı verdiğimiz mücadele, asır sonrası dahi parıltısını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü muhteşem törenlerde "bize hasta adam diyenler hasta oldu" derken, Türkiye'nin kural koyan ülke yolundaki adımlarına işaret ediyordu.

Çanakkale sıradan bir yer değil… Marmara'nın girişi olduğu kadar, taa Pekin'den Londra'ya uzanan coğrafyanın önemli geçidi, Kuşak- Yol Projesi'nin orta koridorunun kritik noktası… Tıpkı bir asır öncesindeki gibi hayati önemi haiz… Ancak bu defa durum farklı; hasta adam gitmiş, coğrafyanın etkin aktörü gelmiş ve bizim izin verdiğimizin geçebileceği bir Çanakkale söz konusu… Cennet vatanı güneyde, Münbiç'e kadar uzanan barış koridoru ile korumakla kalmıyor, küresel müttefiklerimizle yeni zenginlik alanları açmak için köprü, yol ve geçitler yapıyoruz.

Kuşak-Yol adını verdiğimiz modern İpek Yolu güzergâhında İstanbul Boğazı'nı üstten 3, alttan 3 kez geçmekle kalmadık, Körfez'e Osmangazi Köprüsü'nü, İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanını ve şimdi de Çanakkale'ye köprü kuruyoruz.

Çanakkale'den geçmek isteyen düşmana geçit vermedik, "dur yolcu" dedik ve bastığı toprağı tanımasını istedik. Bugün Çanakkale'den yılda 2 milyon yolcu geçiyor ve bu defa onları, limanlar, alanlar inşa edip "durdurup" turizmden ticarete dek ekonomiye katmak, küresel organizasyonların parçası yapmak gerekiyor.

Bu dev proje sahipleri Nihat Özdemir ve Dr. Ersin Arıoğlu'nun taahhütleri var; Köprü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünden 1 yıl önce bitecek.

Ekonomiye kattıkları bir yana, oluşturacağı ekosistem sayesinde Türkiye, Kuşak-Yol'un daha da güçlü, kurucu ortağı haline gelecek.

Köprü, yerel kalkınmanın dinamosu gibi çalışacak. Bölgede oluşacak yeni kümeler, üretim alanları yanı sıra Truva hazinelerimizi dünya turizminin hizmetine sunmak ve erişim kolaylığı sayesinde Çanakkale çevresi gelişecek.

Çanakkale zaferini bugün güncelleyen ve Afrin Zaferini de buna katan bir gurur tablosu var önümüzde… Dün bize "hasta adam" diyenler, bugün hasta olsalar da vazgeçmeyeceğimiz şey;

Türkiye'yi daha güçlü bir yarına ulaştırmak olacaktır.