ŞEREF OĞUZ

İşbirliği ve işbölümünün olmadığı yerde, gayretlerin boşa gitmesini anlatan ifadeyi başlık yaptım. Biz 20 kişiyiz. Su, 20 metre aşağıda. Bize lâzım olan 20 metre derinliğinde 1 kuyu.

Ancak her birimiz kendi başına buyruk ise suya ulaşma niyetimize ve gayretimize rağmen susuz kalmamız mukadderattır. Zira 20'mizin her birinin gücü ancak 1 metrelik kuyu kazmaya yetiyordur. 1 metre derinlikte ise su değil, gereksiz hafriyat vardır.

İstanbul'da olanında veya Cannes'da seneye bu vakit tekrar edileninde de olsa ben bizim firmaların, kamu ile eşgüdümlü olarak, bir arada çalışması gerektiğine inanıyorum. Adam başı en az 10 bin euro ve ortalama 5 iş gününü buraya ayıran bine yakın insanımızın bu fuardan kazanımının yüksek olması için, birliktelik şart.

İşbirliği ve işbölümü sayesinde MIPIM'den elde edeceğimiz iş fırsatlarını ancak bu şekilde yakalayabiliriz. Zira bize gereken can suyu 20 metre derinde ve her birimizin 1 metrelik gayretiyle ancak 20 tane 1 metrelik kuyu açabiliyoruz. Bakanlığın, GYODER'in, TOKİ ve diğer kurumlarımızla sektör STK'larının gelecek yılki MIPIM için yeni vizyon ve farklı strateji ile işbirliğiişbölümü kaçınılmazdır.

Sabah gazetesi, sektörün platformu olageldi. Bu misyonumuzu sürdüreceğiz. Biraz da fuara dair izlenimlerimden söz edeyim. İstanbul Çadırı, fuarın toplanma yerlerinden biri… Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, yardıcısı Mehmet Ceylan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer…

İTO Başkanı Öztürk Oran, Rahmetli İbrahim Çağlar'ın vizyonu ile oluşturdukları çadırda, sektöre ve yabancı yatırımcıya İstanbul'u anlatıyor. Katılımcılara göz gezdiriyorum; GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Kuzu Holding sahibi Özen Kuzu, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, DKY İnşaat Onursal Başkanı İbrahim Dumankaya, Oyak Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü Ali Seydi Karaoğlu, İTO Başkan Yardımcıları Dursun Topçu ve Murat Kalsın, mimarlar Gökhan Avcıoğlu ve Kayhan Çakanel, JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, MIPIM'in Türkiye temsilciliğini de yürüten Alkaş Perakende Hizmetleri'nin Genel Müdürü Yonca Aközer…

Bakan Özhaseki'nin mesajı netti; "MIPIM'i sadece alışveriş alanı gibi görmeyin. Burada tanıtıma odaklanın." Nitekim İstanbul Çadırı'nda çeşitli şirketlerin stantlarının yanısıra Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın da stantı vardı. Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Yatırım Ajansı olarak MIPIM'deki gayrimenkul yatırımcılarını Bakan ile buluşturacaklarını söylüyordu. Misal Berlin HYP AG, Global Investment House, K2Real, Kinos Group, Kuweyt Investment Authority, Blackstone, Multi Corporation, Metro Properties, Allianz Real Estate, Capital Global Partners, Colliers International, Ventas ve diğerleri…

Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı, FDI Magazine'nin Cannes'daki etkinliğinde ödül sahibi oldu. Ödül, İstanbul'a verildi. Gerekçesi; "Güney Avrupa'da En Başarılı Yatırım Ortamına Sahip ve Yatırım Yapılması En Uygun Şehir" olması… Kriterler; En iyi insan kaynağı ve yaşam stili ve kentin bölgede her geçen gün daha öne çıkması…

TURİZM Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, benim yönettiğim panelin konuşmacısıydı ve turizmde ülke güvenliğine dair mesajı şu oldu; " Türkiye, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"yla teröre karşı mücadele veriyor. O harekata bakıp, ülkemizin savaşta olduğunu düşünmeyin. Hem savaşta olsak, geçen yıl 32 milyon turist gelir miydi? Gayet güzel tatillerini yaptılar."

Netice; bir MIPIM daha geride kalırken Türkiye olarak bu fuardan daha fazla kazanabilmek için zihin yapımızı, işbirliği içeren daha zeki çözümlere odaklamamız gerekiyor. Zira, gayrimenkulün can suyu, 20 metrede…