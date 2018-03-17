ŞEREF OĞUZ

Afrin'den askerinizi çekin diyen Avrupa Parlamentosu'na en üst noktadan cevap; "istediğiniz kararı alın, ne zamandan beri Türkiye'ye akıl vermeye başladınız? Mültecide kapıları açsak, kaçacak delik arayacaktınız." Ülkemiz, 62 milyon mültecinin yaşadığı gezegende, tek başına 3,5 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Bunu yaparken Batı'nın "mülteci istilâsı" korkularını da gidermiş oluyor. Fakat Avrupa Parlamentosu, başına geleceklerden habersizmiş gibi davranıp Türkiye'yi tehdit edebiliyor.

Bugüne kadar alabildikleri mültecilerin sayısı belli… Aldıklarına nasıl muamele ettikleri de ortada. Öteden beri savunduğumu tez, Güney sınırımızdaki kampları Meriç Nehri kıyısına taşısak ve yüzlerce otobüsü hazır etsek, kapıları açsak, acaba Avrupa ne yapardı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; "kaçacak delik" ararlardı.

Gel gör ki kaçacak delikleri yok.

Kavimler göçü, tarihi şekillendirirken Avrupa'nın bu dalgadan kendini "silahla, orduyla" koruyacağı, yanılgıdan ibarettir. Ancak "tarih değil, hatalar tekerrür eder" kaidesi gereği, AB böylesine sorumsuz ve tehlikeli laflar edebiliyor.

Bu, onların derdi… Bizi ilgilendiren, Barışa koridor açmak ve son teröristi etkisiz hale getirmek için başlattığımız Zeytin Dalı harekâtının, "gitmesi gereken yere kadar uzanması" sorumluluğudur.

Biz bunu sadece ülkemiz bekası için değil, terör yuvalarını temizleyerek ulusların güvenliği için yapıyoruz.

Kaldı ki bizler bugün Afrin, yarın Menbiç, devamında Irak sınırına dek Fırat'ın doğusuna kadar teröristleri temizlemek için yola çıktık. Tıpkı pistte kalkış hızına ulaşmış uçağın "geri dönülecek noktayı geçmesi" gibi artık duramayız.

Zira biz durursak terör kazanacak ve biz Menbiç'e girmez isek PKKPYD- ABD terör ittifakı, Hatay'a girecektir. Afrin'i büyük ölçüde çözdük.

Menbiç ise terörist kaynıyor ve 5 bin TIR Amerikan silahıyla orada yuvalanmış durumdular.

Bize düşen, tıpkı Afrin'deki kardeşlerimizi terörist belasından kurtarmak gibi, Menbiç'teki kardeşlerimize biran önce ulaşmak ve onları güvenceye almak. Aksi halde Avrupa Parlamentosunun hezeyanını ciddiye alsak, bu şer ittifakı, 5 bin TIR silahıyla cennet vatana Hatay üzerinden girecektir.