ŞEREF OĞUZ

Hükümet, sağlığa maliyet unsuru olarak bakmıyor, hizmet kalitesini geliştirme anlayışıyla yaklaşıyor... Bu sözler, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na ait... Söylediği, 81 milyonun sağlığı için atılan 15 dev adımla bu anlayışın hayata geçirileceği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan 10 yıl önce başbakanlığı sürecinde bir özel hastane açılışında Ak Parti'nin sağlık hedefini şöyle açıklıyordu: 'Parası olana bakarız, parası olmayan başının çaresine baksın', yok böyle bir şey. Göreve geldik, hastanelerden rehine toplanıyordu. Ama şu anda bir tane böyle rehine gösteremezsiniz.

Benim vatandaşımı hastanede rehin alacak olanın alnını karışlarım...' Eski sağlıksız sistemi bilen ve yaşamış biri olarak bu bana son derece büyük bir iddia gibi gelmişti. Zira sağlık sistemi dökülüyordu ve toparlanması uzun yıllar alacak gibi görünüyordu.

Fakat başarıldı. Hatta özel-kamu farkı kalktığı gibi bu alanda küresel başarı öyküsü olduk. Yetinmedik, şehir hastaneleri ile yakın coğrafyaların sağlık hizmeti sağlayıcısı haline geldik.

Bu başarının altında yatan, sadece vatandaşa sağlık hizmetinde çağ atlatma isteği değil, aynı zamanda bunu sağlayacak finansman yöntemleri ve proje disiplini idi.

Bütçe kaynaklarının faiz ödemeleri tuzağından kurtarılmasıydı. Pahalı ilaca akıtılan milyarları kamu sağlığına yönlendirmek, hatta yerli ilaç üretmekti.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları, 10 yıl önce yakılan ateşin bugün daha da harlanacağını gösteriyor.

Sağlıktaki başarıların ekonomiye katkısı, yakın gelecekte yeni gündem maddemiz olacak. Varılacak nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce Bilim Konseyi'nde gösterdiği "sağlık eko-sistemi" oluşturmaktır.