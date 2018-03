ŞEREF OĞUZ

Gezegende 51 milyon kullanıcısı Türkiye'de olan Facebook'un 50 milyon kişinin verilerini kasıtlı olarak toplayıp satması bizi ilgilendirmeli mi? Evet. Peki, endişe etmeli miyiz? Elon Musk dahi şirket sayfalarını sildiyse, kesinlikle EVET.

Facebook'a girmek istediğinizde, ana sayfada sizi şu mesaj karşılar;

"Ücretsizdir ve her zaman ücretsiz kalacaktır." Bu, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in hayırseverliği midir? Yoksa "bedava" olan, çoğu kez en pahalı olan mıdır?

1- Öncelikle, bedava peynir yalnızca fare kapanında olur.

2- Bedava internetin ödemesini aslında mahremiyetimizle yapıyoruz.

3- Hele ki ürün bedavaysa asıl ürün bizleriz.

4- George Orwell, 1948'de yazdığı "1984" romanında; "Büyük Ağabey sizi gözetliyor" der. Ancak bu gözetleme çoktan tamamlandı, büyük ağabey cebimizde ve bizi, artık bizden de iyi tanıyor.

5- Biyometrik donanımlarla cebimize dahi parmak izi vererek giriyor, kendimiz, yakınlarımız ve arkadaşlarımızı bizzat biz "fişliyor" ve bunları paylaşıyoruz.

6- "Benim zaten saklayacak bir şeyim yok" diyorsanız, sorun bu değil. Sorun, sizin dahi kendinizi tanımayacak birine dönüştürülmeniz.

7- Sizi anneniz, eşiniz hatta sizden de iyi tanıyan algoritmaların size gönderdiği reklamları sadece siz görüyorsunuz. Zihninize yerleştirilmeye çalışılan kıymığı fark etseniz dahi bunu komşunuzla paylaşma şansınız yok. Zira o da onun için tasarlanmış başka bir reklam izliyordur.

8- Çare? Saçma sapan uygulamaları yükleyip izin vermeyin, gizlilik ayarlarınızı denetleyin, her paylaştığınız ve beğendiğinizin sicilinin tutulduğunu unutmayın.

9- Facebook hesabınızı silmek mi?

Instagram, twitteer, Google vs profillerinizi kapamak mı? Üzgünüm; çok geç kaldınız, zaten isteseniz de dijital lanetten asla kurtulamazsınız.

Siz en iyisi başlığı aklınızda tutun, yeter; "ürün bedavaysa, asıl ürün sizsiniz."