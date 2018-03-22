ŞEREF OĞUZ

Dünya, çok katmanlı çatışmaların, farklı boyuttaki savaşların ve vahşileşmeye başlayan rekabetin pençesinde, risklerle dolu bir geleceğe yol alıyor. Korumacılık rüzgârı, serbest ticaretin yerini alırken gelişen ekonomiler için ABD kaynaklı yeni yaptırımlar, terör belasıyla büyümeye set vurmalar artıyor.

Türkiye bir yandan bu trend içinde kendi yüksek büyüme kulvarını inşa ederken diğer yanda artan jeopolitik riskiyle paralel ağırlaşan ekonomik sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Biliyoruz ki çözülemeyen her ekonomik sorun, bir süre sonra sosyal soruna dönüşür ve bu da başta enflasyon ve işsizlik olmak üzere yeni problematikler doğurur.

Hükümet özellikle istihdam ve çalışma barışının korunması adına, özel sektörün patronajı ve sendikalarını da işin içine katarak, yoğun mücadele veriyor. Fazladan 1 istihdam, başbakanlığı sırasında bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikriydi. 2009'daki küresel krize karşı "teğet geçecek" sözünün tamamlayıcı projesiydi.

O dönemde kriz teğet geçmiş fakat fazladan istihdam, geçen yılı beklemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun arkadaşımız Hazal Ateş'e yaptığı açıklamalar, hükümetin çıtayı daha da yükselterek "ilave 2 istihdam" yoluna girdiğini gösteriyor.

Bunun anlamı, türbülansta yol alan dünyada Türkiye ekonomisi, yüksek büyümesini, istihdamla dost ve katma değer üzerinden yürüyecek. "Bir Senden Bir Benden", son derece akla yatkın ve iyi düşünülmüş bir teşvik yöntemi olacak. KOBİ'lere beşeri sermaye alanından can suyu niteliğindeki bu adımın, özellikle yetişmiş eleman sıkıntısı çeken sektörler için atılım vesilesi olacağına inanıyorum.

Şimdiye dek prim, vergi desteği verilirken şimdi ücret desteği vermenin mantığı şu: Kayıtlı ve nitelikli istihdamı özendirip, üretimin hızından geri düşmemek...

Biliyoruz ki ülkesi savaşta, barışa koridor açmak için Zeytin Dalı'nı gitmesi gereken yere kadar götürecek ordumuzun, güçlü ekonomiye ihtiyacı var.

Zafer, hazırlığı sever ve Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun topluma sunduğu envanter, bu hazırlığın yapıldığının işareti...