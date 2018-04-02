Dünyanın ilk dijital operatörü

Turkcell uluslararası bir dijital operatör olma yolunda ilk durağını Almanya olarak seçti. 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcı hedefleyen marka Lifecell olacak

Küresel bir dijital operatör olma yolunda hızlı adımlar atan Turkcell, yurtdışı stratejisinin ilk ayağını Almanya'dan başlattı. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi servislerin Almanya'dan Avrupa'ya yayılmasını hedefleyen marka, tüm Avrupa'da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran'ın ev sahipliğinde Berlin'de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell'in duyurusu yapılırken Türkiye'yi aramak isteyenler için de BiP'in yeni servisinin tanıtımı yapıldı. Şu anda 380 bine yakın simkartlı Turkcellinin Almanya adresli olduğunu belirten Terzioğlu, "Bu müşterilerimizin sadece 150 bini aktif. Aslında amacımız o 380 binin hepsini canlı hale getirip 700 bin daha üzerine kazanabilmek" dedi.



250 BİN BİPLİ VAR

Lifecell ile ilgili soruları yanıtlayan Kaan Terzioğlu, "BİP'in Almanya'da 250 bin civarında kullanıcısı var. Tabii bu uygulamalar şu anda, dünyanın her yerinden kullanılabilir. Sadece Turkcell müşterisi olmanıza gerek yok. Bu modelle yaptığımız zaman Lifecell müşterisi olduklarında BİP'i çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başlayacaklar. Ama benim amacım herhalde 1 milyona ulaşırız BİP ile diyorum. Diğer değişik uygulamalarımızın da 10 bin ile 50 bin arasında değişik sayılarda kullanıcıları var Almanya'da" dedi.



ALMAN DT İLE İŞBİRLİĞİ

Almanya'da iş ortaklarının Deutsche Telekom olduğunu belirten Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran, "Almanya'daki tarife yapısını, zengin içerikle buluşturacak şekilde revize ettik. Hem markamızı değiştirdik, Turkcell'den lifecell'e dönüştürdük, hem de içerik anlamında 2-3 çarpan daha çok gigabayt internet verdik. Logomuz lifecell logosuna dönüştü. Diğer ülkelerde de başka iş ortaklarımız olacak" şeklinde konuştu.



DİJİTAL İHRACATA BAŞLADIK

Toplantıda hizmet ihracatı ile ilgili de konuşan Kaan Terzioğlu, "Geçtiğimiz ay Barselona'da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin'de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak bir adım daha atmış olduk. Sadece Almanya'da değil; tüm Avrupa'da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecell olarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya'dan başlayarak tüm Avrupa'ya yayılacak" dedi.



BiP'ten uluslararası para transferi: BiP, Lifecell ile Almanya'da hizmete girdi. BiP uluslararası para transferlerini hem ekonomik hem de hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak. 57 ülkeye para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur farkı kaynaklı sürprizler yaşamadan para gönderimine imkân sunacak. PTT, Paycell, Turk Telekom ve İstanbul Belediyesiyle ortak mobil ödeme platformunun olduğunun altını çizen Terzioğlu, "Şu anda da Paycell fiilen faaliyette. Ve neredeyse maliyetlerin üçte biri gibi bir rakamla ödeme hizmeti veriyor" dedi.



fizy, Almanya'yı Megastar Tarkan'la buluşturdu: Yerli ve yabancı müzik kataloglarıyla fizy, hem Almanya'da yaşayan Türklerin hem de Alman vatandaşlarını hedefliyor. İlk ay ücretsiz sunulacak fizy, Almanya'da ayda 4.99 euro'ya satılacak. Lifecell, megastar Tarkan'ı Berlin'de hayranlarıyla bir araya getirdi. Tarkan, 29 Nisan'a kadar Almanya'da yedi konser verecek.



Dergilik Almanca'ya da geçecek: Dergilik uygulaması Almanya'da 500'ün üzerinde gazete ve dergiyi dijital okuma imkânı sunacak. Dergilikte halihazırda bir Almanca dergi var. Terzioğlu hedeflerinin kısa süre içerisinde Alman yayıncıların da dahil olacağını söyledi. Terzioğlu, "Eğer iki ay içinde 200 tane Almanca dergi 100 tane Arapça dergi, buradaki komüniteye hitap edecek hale gelirse bunlara da şaşırmamamız lazım" dedi.



Lifebox'tan Almanca dil desteği: Bireysel veri depolama servisi Lifebox, Almanca dil desteği ve 5 GB saklama alanı hediyesiyle tüm dünyayla aynı anda Almanya'da kullanılabilecek. 5 GB depolama alanını ücretsiz sunan Lifebox'ın, 50 GB'ı 1.49 euro olacak.



Almanya'dan tatile gelene özel indirim: Dijital seyahat platformu Fulltrip, Almanya-Türkiye seyahatleri için uçak, konaklama ve araç kiralamada indirimler verecek. Fulltrip bünyesinde 220 binden fazla otel, 120'den fazla havayolu şirketi var.