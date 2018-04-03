ŞEREF OĞUZ

Türkiye, 2023 hedeflerine varacaksa, ekonominin dinamizmini dayandıracağı nirengi noktalarından biri de enerjidir. Yenilenebilir yanı sıra nükleer alternatifler dâhil, bu dinamizmi sağlama yolunda bugün bir merhaleyi aşıyor ve Akkuyu'nun temelini atıyoruz.

Bana göre bu, Türkiye'nin nükleer kulübe giriş kapısıdır. Neden nükleer? Öncelikle enerjide arz güvenliği, arz çeşitliliği, kaynak risklerini azaltma yanı sıra ülkemizde nükleer kültürün oluşması için bu alana odaklanmamız şart.

Nitekim Sinop'ta Japon ve Fransızlarla, Akkuyu'da Ruslarla işe başladık. Jeopolitik riskleri yönetmek için Çin'de Qindao'ya üçüncü nükleer için seyahat etmiştik Enerji Bakanı Berat Albayrak ile...

Eğer yüksek gelir grubu ülkeler arasına girme hedefimiz varsa, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi de şimdiden üretmek zorundayız. Yüzbinlerce yeni fabrikanın fişini nereye takacağımızı, katlanan kişisel gelirin gereği tüketeceğimiz enerjiyi bugünden tanımlamalıyız.

Fosilden yenilenebilire, alternatifinden nükleerine de her çeşidi masadadır ve Türkiye'nin enerji bağımlılığı diye bir derdi vardır. Bakanlığın Milli Enerji Politikası, ülkemizi tedarikten transfere, tüketimden teknolojisine dek kıtalar kavşağı yapmayı hedefliyor.

Kömür gibi yerli ve milli unsurları teknolojiyle buluşturmanın da ötesine taşarak, nükleer gibi stratejik alanların sunacağı bütün imkânlardan yararlanmamız gerekiyor. Nükleer santral sadece elektrik üretmeyecek, aynı zamanda bu alanın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı, bilimsel bilgiyi, akademik kadroları da yetiştirecek.

Enerjiden savunmaya dek pek çok fırsatı tanımlayan nükleer kulübün geç katılanı olabiliriz. Milli sanayinin gelişimi, teknoloji transferinin sağlanması, yerli aktörlerin hayat bulması ve Akkuyu bölgesinin canlanması dâhil pek çok faydalı sonucun doğacağı bu temeli atarken dileğimiz daha güçlü Türkiye'dir ve nükleer kulüp üyeliğiyle lig atlamamız artık kaçınılmaz olacaktır.