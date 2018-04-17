ŞEREF OĞUZ

Küresel ekonomide rezerv para olan dolar dışında arayışlar bir süredir devam ediyor. Dünya ticaretinin belirleyici para birimi doların yerine acaba yeni ekonomik güçlerin para birimleri de kullanılabilir mi? ABD'nin belki de engellemek için uğruna dünya savaşı çıkaracak olgu bu...

G-20 Zirvesi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF borçlanmalarında dolar yerine altını önermiş, dünyayı kur baskısından kurtarmanın yolları denenmeli demişti. Aslında sadece gelişen piyasalar değil, AB gibi kurumlar dahi doların küresel ekonomideki vesayetinden uzun süredir şikâyetçi.

Trump'un siyaset terminolojisine eklediği bir kelime var; Twitokrasi...

Anlamı? Anlamı filan yok. Sabah kalkıyor, şirket gibi gördüğü ülkesinin piyasa değerini(!) yukarı çıkarmak için birkaç karmaşa tasarlıyor, ardından dolar üzerinden küresel sağım başlayıveriyor.

Eğer dünya parası sizin elinizde ise ve banknot matbaasının düğmesi parmağınızın ucunda ise dilediğinizce dolar basar ve bunu dünyaya dağıtırsınız...

Bunu bazen "parasal genişleme" şeklinde FED politikası olarak yapar, bazen de çıkardığınız karmaşayı çözmek(!) adına attığınız füzelerin parasını tahsil için talep edersiniz.

İngiltere ve Fransa ile girişilen son füze saldırısında ABD'nin en fazla üzeceği kişilerden biri, Suudiler olacak gibi görünüyor. Zira 300 milyon $ tuttuğu söylenen füze sortilerini tahsil için Trump'un birkaç dakikalık kılıç dansı yapması yeterli olabiliyor.

Dünya 5'ten büyük dedik, bu slogan benimsendi fakat henüz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirme yolunda adım atılmadı.

Dünya dolardan da büyük dedik.

Yetmedi, Kudüs oylamasıyla bunu ispat ettik. İnsanın fikri değişse de hayatı, alışkanlıkları yönetir.

Dolar vesayeti ve Twitokrasi ile "tasarlanmış kargaşa" üzerinden yürüyen ABD'ye ve başkanına karşı giderek oluşan tepki, bugün için organize değil. Biliyoruz ki Trump'un bu istikrar bozucu adımları, "kral çıplak" sözünü ilk kez söyleyen Türkiye'nin önemini artırıyor.

Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan hatta AB'nin pek çok ülkesi dolar vesayetinden de şu Trump uydurması Twitokrasiden de bıkmış durumda... Bardağı, hangi twitin veya füzenin taşıracağı ise insanlığın en kritik sorusu artık...