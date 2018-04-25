ŞEREF OĞUZ

Altın, yeniden belirleyici para olabilir mi? Neden olmasın? Hele ki mevcut para sistemlerinin sorgulandığı, kripto paralarla yeni yaklaşımların denendiği ortamda, altın daima kadim seçenektir.

Sofokles "insanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici olmamıştır" der. Üstelik 2500 yıl önce bunu söylerken ortada ne banknot, ne plastik kart ne de Bitcoin vardı. Altın para döneminin pratikte çözemediği dertler, dünya ticaretinin devasa boyutlara erişimi ve türevlere varan süreçte, dünya rezerv parası haline gelen doların "çözdüğünden daha fazla" sorun çıkarması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında, kur üzerinde oynanan oyunlara atfen "başaramayacaklarını" söylüyor ve karşı adımlardan söz ediyordu:

"Şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para... Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız."

Milli para ve yerli para, dolar vesayeti karşısında geliştirebileceğimiz finansal yeteneklerden biri olabilir. Altını belirleyici hale getirmek, altı doldurulduğunda denenecek yöntemler sunabilir bizlere... Altın kural basittir; altını olan, kuralı koyar...

ABD Başkanı Trump'un siyaset terminolojisine eklediği bir kelime var: Twitokrasi... Sabah kalkıyor, şirket gibi gördüğü ülkesinin piyasa değerini(!) yukarı çıkarmak için birkaç karmaşa tasarlıyor, ardından dolar üzerinden küresel sağım başlayıveriyor.

Eğer dünya parası sizin elinizde ise ve banknot matbaasının düğmesi parmağınızın ucunda ise dilediğinizce dolar basar, bunu dünyaya dağıtırsınız. Madem altın kural gereği, doları altın yerine koyan Trump, yönettiği "istikrarlı istikrarsızlık" süreciyle tasarlanmış kargaşa sayesinde bizleri üzüyor, kur oyunları kuruyorsa, bunu bozmanın bir yolu, pekâlâ geliştirilebilir.

Milli Para, Yerli Para derken, dolar vesayetinden kurtulmak, ülkelerle dış ticareti dolar dışı paralarla yapmaktan söz ediyoruz. İnsan zihni bir kez buna odaklanırsa, çözümünü de bulacaktır.