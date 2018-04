Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!.

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Necip Fazıl böyle başlıyor Sakarya şiirine...

Adapazarı'ndan geçen bu ırmağımız, şairlere ilham verme dışında, etrafına bereket saça gelmiş...

Taşıdığı su ile bereketli toprakları yeşertmiş, iklimi yumuşatmış... Ama taşıdığı sadece su değil Sakarya'nın.

Cazibesinin barındırdığı enerjiyi de alıp götürmüş. Ta ki birileri çıkıp bu sudan enerjisini almayı akıl edene dek.

Bu birileri; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu... Geliştirdiği proje, Sakarya'ya gem vurmak... Çakılına, balığına geçit verip, çevreye saygılı hidroelektrik santralı ile enerjisini sağmak...

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, sudan taraf bir yönetici. "Suya hizmet tüm yaratılmışlara hizmettir" diyor ve "Tükettiğimizi üretiyoruz" düsturuyla hizmete aldıkları bu dev tesisi anlatıyor bize...

Her ülkenin, kendi enerjisini üretme derdi vardır. Öyle ki başkasını enerjisiyle uygarlık yarışına giremezsiniz.

Gelişen ihtiyaçlar, her şehrin yerel kaynaklarını harekete geçirerek kendi enerjisini üretmesini de gündeme taşıdı.

Sakarya, bu alanda bir ilki başardı ve koca Sakarya'yı dizginlemeyi akıl etti. Yılda 45 milyon kilowatt enerji üreterek her yıl 8 milyon lira tasarruf sağlıyor bu baraj...

ADASU HES ile bugüne kadar 95 milyon kilovat enerji ürettiklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "SASKİ olarak şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. ADASU HES'in hizmete alındığı 2013 yılından bu yana Sakarya 18 milyon lira kazandı. Artık tükettiği enerjiyi üreten bir şehiriz" diyor.



"SASKİ olarak Sakarya Nehri üzerinde inşa ettiğimiz HES sayesinde nehrin boşa akan suyunu enerjiye çeviriyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje ile Sakarya kendi enerjisini üreten bir şehir haline geldi Hizmete alındığı günden bu yana yaklaşık 95 milyon kilovat üretimin yapıldığı tesiste bu sayede yıllık ortalama 6 milyon lira tasarruf sağladık. HES enerji ürettikçe şehrimiz kazanıyor. Ayrıca şehrimizin enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü Akçay Barajı'nda yer alacak 3 HES ile de enerji kapasitemizi iki katına çıkaracağız.

ADASU HES tesislerinin Türkiye'ye örnek nehir tipi bir hidroelektrik santrali olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Tesisimiz birçok açıdan şehrimize olumlu katkılar sağlıyor. En önemli işlevi olan enerji üretimi yapılıyor. Bunun dışında şehrimizin doğusuna tarımsal sulama için buradan su veriyoruz. Yaklaşık 20 bin dönümlük alan bu sayede sulanıyor.

Ayrıca nehrin taşıdığı katı atıklar HES sayesinde temizleniyor. Tesis üzerine inşa ettiğimiz balık geçişleri ile de Sakarya Nehri'nin ekolojik dengesini de koruyoruz. Artık tükettiği enerjiyi üreten bir şehiriz. İnşallah hayata geçireceğimiz yeni projelerle bu kapasitemizi daha da artıracağız" diyor.

Bana göre ADASU HES, bir kentin kendi enerjisini üretmede, elindeki imkanları seferber edebildiği harika bir örnek... Güneşi, rüzgarı ve suyu, yenilenebilir enerji kaynağı gibi algılayınca şehrin taşıdığı potansiyelleri hayata katabiliyorsun.

Necip Fazıl ile başladık; Sakarya'yı dizginleyenlere sesleniyormuş gibi, onunla bitirelim...

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!.