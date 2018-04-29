ŞEREF OĞUZ

İstanbul, binlerce yıllık tarihin üzerindeki bu kadim kent, mega projeleriyle gezegenin başlıca kavşaklarından biri haline gelecek. Kanal İstanbul'un yeni dönemdeki ilk iş olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ulaşımdan altyapıya dek çok daha farklı bir kent göreceğimizi anlattı.

Dünyada 1 milyon yerleşke var. 100 yıldan yaşlı 1000 kent, 1000 yılda yaşlı 100 kadim kentin olduğu yeryüzünde 19 bin de turizm varış noktası bulunuyor. Türkiye'nin 2023'lerden itibaren ilk 10 ekonomi içine girme hedefi varsa, bunu dünyanın ilk 10 kenti arasına İstanbul'u sokmadan yapamazdı.

Çöpleri patlayan ve susuz İstanbul'u hatırlıyorum. Bedrettin Dalan'ın "gözlerim gibi mavi olacak" dediği Haliç kıyısında Eyüp'teki evimizde şehir hatları vapuru geçtiğinde yırtılan yüzeyinden yayılan o fena kokuyu da…

Çocuklarımın bebekliğinde taşıma su ile temizlendiğimiz dönemde Nurettin Sözen'i hatırlatıyor bana… ilk icraatı, Haliç'e kanalizasyon akmasın diye sağ iktidarların yaptırdığı kuşaklama kolektörünün girişini dev beton kamyonlarıyla kapamak olmuştu.

Sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi, çöpler patlamaz, sular akar, ayakkabılar artık tozdan boya gerektirmez oluverdi. Hizmet belediyeciliği döneminde park, yeşil alan ile tanıştık. Derken AK Parti iktidarlarıyla mega projeler…

Bugün İstanbul, dünyanın havacılık, kargo, enerji, lojistik, fuar ve kongre merkezi olma yolunda dev adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği Kanal İstanbul, kente lig atlatacak dünyanın halen en büyük projesi… Bu sayede Fatih'in kapılarını açarken karadan yürüttüğü gemiler, şimdi yeniden karadan açılan kanaldan seyredecek.

Kadim şehirlerin varlıklarını dayandırdığı 3 temel vardır. 1-Tarihi kültürel miras, 2-Doğal kaynaklar ve 3- Yerel kabiliyetler… On bin yıldan beri var olan İstanbul'un kültürel mirası, bütün uygarlıkların gözünü kamaştırıyor. Doğal kaynakları ise eşsiz; nehirdeniz formundaki Boğaz'ı, Haliç'i, 7 tepesi, florası… yerel kabiliyet ise kentin yarınını bugünden tanımlayan kadrolardan geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "yeni dönemin ilk işi" dediği Kanal İstanbul, bizlerin geliştirdiği yetenekler ve yerel kabiliyetlerin hangi vizyon ile donandığının işareti aslında…