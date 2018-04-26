ŞEREF OĞUZ

Türkiye'nin barındırdığı zenginlikleri ve taşıdığı potansiyelleri yerinde görmek, şehirlerin kanaat önderlerinin zihnindeki yarının kentlerini anlamak için Sabah yazarları olarak il buluşmaları için Ordu'dayız. Fındığın başkenti, Cannes'dan Nice'den de güzel sahili ve temiz havasıyla Ordu, en fazla mutlu insanların yaşadığı bir değerimiz...

Ordu'da Sabah panelinde uluslararası rekabette konumu açısından dünü ve bugününü masaya yatırdık, milli ve yerel düzeyde şehrin önündeki kalkınma hedeflerini irdeledik. Vali Seddar Yavuz, tersine göç olgusuna işaret ediyor, bunu sağlamak adına, tarımın yanı sıra turizme verilen önemi vurguluyor: "705 bin turiste ulaştık, hedefimiz konuk sayımızı 3 milyona çıkarmak."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 19 ilçesi 770 mahallesiyle Türkiye'nin en küçük büyükşehri olsa da güven ve asayiş sorunu olmayan, dünyada en fazla fındık üreten, bal ve kivi yetiştiren şehir olduklarını söylüyor.

Fındık stratejisinden bahisle Başkan Yılmaz, Samsun ile Trabzon arasında sıkışmışlıktan kurtulmak ve kürede hak ettiği yeri bulmak açısından hükümetle uyum içinde geliştirdikleri atılım projelerini sıralıyor. Üretime dayalı sanayie geçişte kentin barındırdığı potansiyeli değerlendirirken çevre ve huzur veren vasıfları korumaktan söz ediyor.

Ordu Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin fındık borsası kurulmasının önemini, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ise bir ilçe olarak ihracatta, yabancı yatırımcıyı çekmede gösterdikleri performansı aktarıyor bizlere.

Allah fındığı bize (dünya üretiminin dörtte üçü) verdi. Fakat ticari aklı daha iyi kullanan yabancılar hem fiyatımızı belirliyor hem de katma değerin kaymağını yiyor. Fakat bu durum değişiyor. Ordu, fındığın başkenti olmanın yanı sıra bu zenginliğimizi ülke büyümesine katacak adımları şükür ki atmaya başladı.