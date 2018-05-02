ŞEREF OĞUZ

İçinden geçtiğimiz küresel gerginlik sürecinde ekonomide oluşan tedirginlik, erken seçimle giderildi. Yüksek büyümeyi sürdürülebilir kılmak için piyasaların can suyuna ihtiyacı vardı. Hükümetin açıkladığı son kapsamlı paket, bir yandan ekonomiye dinamizm ve vatandaşa refah sağlarken, devlete kaynak oluşturacak.

Burada kritik olan, toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal devlet ile kapsamaktır. Emekli ve yaşlılara getirilen düzenlemeler, öğrenciden memur ve işçiye yönelik prim affı gibi kolaylıklar söz konusu... Ancak benim üzerinde durmak istediğim, bu paketin, yüksek büyümenin sürdürülebilirliğine katkısıdır.

Yüksek büyüme neden bu kadar önemli? Çünkü buna mecburuz. Artan jeopolitik riskler, tırmanan beka sorunları, teröre karşı verdiğimiz mücadele yanı sıra ülkeye yönelik operasyonlar karşısında dik durabilmek için ekonominin hız temposunu koruması gerekiyor.

Savunma sanayisini düşünün... Kötü müttefik sayesinde bir sektörümüz oldu ve böylelikle Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na dek muhteşem başarılar elde ettik. Mehmetçik'in vatan aşkı hiçbir ölçeğe gelmez. Ancak onun emrine teçhizat ve mühimmat vermek, ekonominin gücüyle ilintilidir.

Sahada gösterdiğimiz başarının altında, yüksek büyüme temposundaki bir ekonomi yatıyor. Tehdit geçmiş değil ve şairin dediği gibi; "hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh." Terörden kurtulmak ve kalıcı barış ve istiyorsak savaşa hazır olmak zorundayız. Bu ise yüksek büyüme istidadındaki ekonomi ile mümkün olabiliyor.

Paketin emekliye 24 milyar lira dâhil 100 milyar liralık piyasa enjeksiyonu, acil seçimle giderilmiş tedirginliğin yanına bahar bereketini de getirmiş olacak. Daha önce açıklanan 19 şirketin 23 projesiyle 135 milyar lira, kredi garanti fonu ile 300 milyar lirayı da hesaba katınca, yüksek büyümenin önünde pürüz kalmamış oldu.

Bana göre bu kadar kapsamlı paketlerin hayat bulması, ihracatı artırırken büyümeyi hızlandırmak, yatırımları ivmelendirmek ve katma değerli üretime geçmek için son engel, başkanlık sistemiyle inşallah ortadan kalkacak olan bürokratik oligarşidir.

Zira siz istediğiniz kadar para koyun, proje yapın, gayret gösterin, günün sonunda bürokrasinin hız tümsekleri sürdürülebilir yüksek büyümeye ket vurabiliyor. Türkiye zaten acil seçim sayesinde uyum yasalarının da yardımıyla bu hız tümseğini kaldırma tercihini kullanacaktır.