ŞEREF OĞUZ

Karadeniz'in turizmini Uzungöl ile Ayder'e hapseden kafa şükür ki iflas etti ve bu coğrafyayı görmeye gelenlere farklı hizmet sunmayı başarabildik. ATV'nin "Sen Anlat Karadeniz" dizisi, bir yandan bölgenin tanıtımını yaparken diğer yandan kendi eko sistemini oluşturmaya başladı.

Cennet coğrafyayı betona gömen, bir geleni bir daha gelmeye tövbe ettiren lümpen tutum yüzünden Karadeniz'de turizm köşeye sıkışmıştı. Öyle ki geçen hafta bulunduğum Ordu'da, "biz sizi oradakiler gibi dolandırmayız" kampanyasıyla Uzungöl'den kaçanlara kucak açılıyordu.

Ordu ve Giresun, gerek mütekabiliyetle mülk edinmeye gelenleri fahiş fiyatlar ile kazıklamayacaklarını, gerekse kalitesiz hizmet ve turist kandırmaya tevessül etmeyeceklerini vurguluyorlar.

Bana göre bu durum bölge turizm gelirleri için faydalı bir tutum. En azından "Uzungöl ve Ayder'in bastığı mayınlara basmayacaklar" ve turistin kaliteyle buluşmaması halinde kaybolabileceğini kavradılar.

Şimdi ATV dizisiyle canlanan sezonda gelen yeni turistleri kaçırmayacak akıllı yaklaşımları belirleme ve yerel yönetimlerin bu süreçleri takip etme zamanı...

Şayet harika yöre peyniri dururken İzmir'den gelen taze kaşar ile muhlama yapmayı seçersen, herkesin tabağına aynı "suni" ve bir o kadar lezzetsiz pişirilmiş alabalık koyarsan...

Adana'dan getirdiğin hayvanlık mısırı 5 liraya, 50 kuruşluk suyu 3 liraya, kahveyi 25 liraya satıp ahırdan bozma odaya 800 euro istersen, yeni gelen turist de kaçacaktır. Üstelik "buraya bir daha gelmem, ülkemden geleceklere de engel olurum" feryadını basarak...

Geçen yıllarda Ayder ve Uzungöl'ün bu lümpenlik tuzağına dair yazdığım yazılar yüzünden kendi memleketimde düşman ilan edildim. Oysa düşman, bu lümpen zihniyettedir ve orada oluşturulan binlerce istihdam dahil, yörenin ekonomisini tehlikeye atmaktadırlar. Bu defa daha akıllı olmaya ne dersiniz?