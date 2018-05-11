ŞEREF OĞUZ

Bu yıl beşincisi yapılan Osmaniye OSB Ekonomi Zirvesi'ndeyiz.

Ülkenin 17'nci büyük OSB'sinde çelikten ipliğe dek 360 firma var. Yüzlerce firma ise sanayi arazisi üretilemediğinden yıllardır sırada bekliyor.

Kente damgasını vuran iki temel ürün, çelik ve yer fıstığı...

Osmaniye, bölgesel teşviklerle gelişen bir kent... Dünya çelik endüstrisinde saygın yer edinmemize vesilen olan Tosçelik'in üretim kompleksleri burada... Cezayir'deki devasa tesisleri, buradaki başarılarla kurdular.

Tosyalı Holding İcra Kurulu üyesi Şerif Tosyalı, Osmaniye'nin dinamizmini anlatırken, doğalgaz ve elektrik tüketiminde, Doğu Akdeniz'de ilk sırada yer aldığını söylüyor.

Firmanın Satınalma Başkanı Bülent Saygılı, ülkemizin çelik üretiminin %15'ini sağlayan Osmaniye'nin önünde koşacak çok daha stratejik alanlar olduğunu belirtiyor.

Yıllardır bu kente gelir giderim.

Bana göre potansiyellerinden uzak şehirlerimizden biri.

Zira kentin yerel yönetimi, akademik dünyası, sanayi ve ticaret odası ile kamu, ayrı telden çalıyor.

Hal böyle olunca kent, serpilemiyor, gelişemiyor.

Elindeki çelik ve fıstık avantajına rağmen.

Osmaniye fıstığı diye endemik ürünlerini yok pahasına ihraç edip Almanya'dan teneke kutular içinde ithal eder duruma gelmişiz. Misal Tosyalı'nın kola tenekesi teknolojisiyle yer fıstığını paketleyip ihraç edebilsek, katma değer en az 5'e katlanacak.

Kentin ortak aklının işbirliği ve işbölümü sayesinde belki de çelik ve fıstık etrafındaki katma değerli üretim ekosistemi oluşabilir, savunma sanayisinden otomotive dek çelik kullanacak sektörler, gıda endüstrisi gibi yeni zenginlik alanları oluşturulabilir.